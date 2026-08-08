“สิริพงศ์” ลุยอุดรฯ สั่งแก้ปัญหารถติด-ถนนแคบ ดันโครงข่าย 3 มิติ “บก-ราง-อากาศ” รองรับพืชสวนโลก 69

อุดรธานี-“สิริพงศ์” รมช.คมนาคม ลุยตรวจงานคมนาคมอุดรธานี สางปัญหารถติด-ถนนคับแคบ หลังพบรถบรรทุกใช้เส้นทางหนาแน่น วางเป้าพัฒนาโครงข่ายคมนาคม 3 มิติ ทั้งทางบก-ราง-อากาศ ดันรถไฟทางคู่เชื่อมโลจิสติกส์ พร้อมยกระดับสนามบินอุดรฯ สู่ Aviation Hubเตรียมรับนักท่องเที่ยวทะลักช่วง “มหกรรมพืชสวนโลก อุดรธานี 2569”
วันนี้ (8 ส.ค.) ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารอุดรธานี แห่งที่ 1 นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานด้านคมนาคมในพื้นที่ จ.อุดรธานี โดยมีนายธีรนัย นพตลุง ขนส่งจังหวัดอุดรธานี พร้อมหัวหน้าฝ่ายงานและหัวหน้าสำนักงานขนส่งสาขา ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน
นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า การลงพื้นที่ จ.อุดรธานีครั้งนี้ ตัวแทนกระทรวงคมนาคมได้เร่งศึกษาสภาพปัญหาการจราจรและโครงสร้างพื้นฐานในหลายจุด โดยเฉพาะพื้นที่ อ.ไชยวาน และ อ.ศรีธาตุ เพื่อเตรียมแก้ไขปัญหารถติดและผิวจราจรคับแคบ เนื่องจากปัจจุบันมีรถบรรทุกใช้เส้นทางจำนวนมาก สำหรับการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมในพื้นที่อุดรธานี กระทรวงคมนาคมวางแนวทางขับเคลื่อน 3 มิติ ทั้งทางบก ทางราง และทางอากาศ โดยทางบกจะเร่งแก้ปัญหาจราจรแออัดและขยายเส้นทางที่มีสภาพคับแคบ ตั้งเป้าให้แล้วเสร็จภายใน 3-5 ปี
พร้อมกันนี้ ยังตรวจเยี่ยมสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 1 ติดตามการให้บริการรถโดยสารระหว่างประเทศเส้นทางไทย-ลาว ซึ่งปัจจุบันมีรถให้บริการ 8 เที่ยวต่อวัน พร้อมสั่งยกระดับคุณภาพการให้บริการ เพื่อรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ส่วนระบบราง กระทรวงคมนาคมเร่งรัดการพัฒนารถไฟทางคู่ เพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางและขนส่งสินค้า เชื่อมโยงอุดรธานีกับประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ขณะที่ด้านการบินเตรียมแผนพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี รองรับจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นในอนาคต พร้อมผลักดันให้อุดรธานีเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการบิน หรือ Aviation Hub ที่สำคัญของประเทศ
นายสิริพงศ์ ยังเน้นย้ำถึงความพร้อมของอุดรธานีในการเป็นเจ้าภาพจัดงาน “มหกรรมพืชสวนโลก อุดรธานี 2569” ในช่วงปลายปีนี้ โดยระบุว่าอุดรธานีมีศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยว ทั้งโรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร และแหล่งท่องเที่ยว ขณะที่กระทรวงคมนาคมจะบูรณาการร่วมกับจังหวัดอย่างเต็มกำลัง เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการเดินทาง ซึ่งจ.อุดรธานีมีศักยภาพสูงรองรับนักท่องเที่ยว การเตรียมระบบคมนาคมต้องทำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
ทั้งนี้สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานีพร้อมนำข้อสั่งการและนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมไปขับเคลื่อน ทั้งการพัฒนาระบบขนส่งทางถนน การยกระดับบริการประชาชน และการเชื่อมโยงระบบขนส่งทุกรูปแบบ เพื่อให้การเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยวในจังหวัดอุดรธานีเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานีรายงานว่า ณ วันที่ 31 ก.ค. 2569 ปีงบประมาณ 2569 สามารถจัดเก็บรายได้รวม 555,394,767.57 บาท โดยเป็นรายได้จากภาษีรถยนต์สูงสุดกว่า 278.28 ล้านบาท ขณะที่จังหวัดอุดรธานีมีรถจดทะเบียนสะสม 781,612 คัน แบ่งเป็นรถตาม พ.ร.บ.รถยนต์ 760,772 คัน ในจำนวนนี้เป็นรถจักรยานยนต์ 423,867 คัน และรถตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบก 20,840 คัน
ส่วนรถพลังงานไฟฟ้า หรือ EV มีจำนวนสะสม 4,924 คัน แบ่งเป็นรถยนต์ 4,164 คัน และรถจักรยานยนต์ 760 คัน มีสถานีชาร์จรถไฟฟ้าในพื้นที่รวม 29 จุด สะท้อนการเปลี่ยนผ่านด้านการเดินทางของคนอุดรธานีที่เข้าสู่ยุคยานยนต์พลังงานสะอาดมากขึ้น
ด้านการส่งเสริมใบอนุญาตขับรถสาธารณะ ขนส่งจังหวัดอุดรธานีเร่งประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกผ่านระบบ e-Learning ตามนโยบายกรมการขนส่งทางบก ส่งผลให้ช่วงเดือน พ.ค.-ก.ค. 2569 มีผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ 222 ฉบับ เพิ่มขึ้นถึง 110% เมื่อเทียบกับช่วงเดือน ก.พ.-เม.ย. 2569 ส่วนใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะมีจำนวน 85 ฉบับ เพิ่มขึ้น 10%
ขณะที่สถานีขนส่งผู้โดยสารอุดรธานี แห่งที่ 1 มีผู้ใช้บริการเฉลี่ยวันละ 4,478 คน รถออกจากสถานีเฉลี่ย 269 เที่ยวต่อวัน ครอบคลุม 33 เส้นทาง พร้อมจัดระบบรถโดยสารสาธารณะเชื่อมต่อสถานีขนส่งกับสถานีรถไฟอุดรธานี 2 เส้นทาง และท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานีอีก 2 เส้นทาง ตามแนวคิด “One Transport” เชื่อมการเดินทางทุกระบบให้ประชาชนเดินทางต่อเนื่องได้สะดวกยิ่งขึ้น