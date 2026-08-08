สุดเศร้า! ร่าง “ครูหมวย” ถึงวัดตะโหนด ญาติ-เพื่อนร่วมงานร่ำไห้ระงม ครอบครัวสุดอาลัย

พระนครศรีอยุธยา – บรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้า เมื่อร่างของ “ครูหมวย” หรือ นางสาวทิวาพร วานิช อายุ 42 ปี หนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ จ.นนทบุรี ถูกนำกลับมายังภูมิลำเนา เพื่อประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล ท่ามกลางความอาลัยของครอบครัว ญาติ เพื่อนร่วมงาน และผู้ที่รู้จัก
เมื่อเวลา 13.30 น. วันนี้( 8 ส.ค.) ร่างของครูหมวยถูกนำมาถึงวัดตะโหนด ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพ ทันทีที่รถเคลื่อนร่างมาถึง บรรดาญาติพี่น้อง เพื่อนสนิท เพื่อนร่วมงาน และคนรู้จัก ต่างเดินทางมารอรับด้วยความโศกเศร้า ท่ามกลางเสียงร้องไห้ที่ดังระงมไปทั่วบริเวณวัด
ขณะที่ครอบครัว โดยเฉพาะคุณแม่ของครูหมวย ยังคงอยู่ในอาการโศกเศร้าอย่างหนัก และยังไม่พร้อมให้สัมภาษณ์ เนื่องจากไม่สามารถทำใจกับการสูญเสียลูกสาวอย่างกะทันหันได้
สำหรับพิธีบำเพ็ญกุศล ครอบครัวได้นำร่างของครูหมวยสวมเครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เพื่อเป็นการระลึกถึงสิ่งที่ครูหมวยรักและผูกพันตลอดช่วงชีวิตการทำงาน
แม้ครูหมวยจะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ ครูแนะแนว แต่ยังมีความผูกพันกับกิจกรรมลูกเสือเป็นอย่างมาก โดยทำหน้าที่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและทุ่มเทให้กับกิจกรรมดังกล่าวมาโดยตลอด เป็นอีกหนึ่งบทบาทที่ครูหมวยรักและภาคภูมิใจ รวมถึงเป็นที่รักของลูกศิษย์และเพื่อนร่วมงาน
การจากไปอย่างกะทันหันของครูหมวย สร้างความโศกเศร้าและความอาลัยอย่างยิ่งแก่ครอบครัว เพื่อนครู ลูกศิษย์ ตลอดจนชาวอำเภอนครหลวงที่รู้จักและผูกพันกับครูหมวย ท่ามกลางบรรยากาศอันเต็มไปด้วยความอาลัย ณ วัดตะโหนด