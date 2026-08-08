(คลิป)ยิงสนั่นสวนยางฯ!ทหารม้าปะทะแก๊งขนยาข้ามน้ำเข้าชายแดนเชียงแสนกลางดึก ยึดอีก 2 ล้านเม็ด

เชียงราย - เสียงปืนสนั่นสวนยางฯ..ทหารม้า ฉก.ทัพเจ้าตาก ดักซุ่มริมฝั่งน้ำรวกชายแดนเชียงแสน หลังได้เบาะแสชี้เป้ามาชัด พบคาราวานขนยาดอดข้ามน้ำขึ้นฝั่งเลาะป่าเข้าสวนยางพารา-สาดกระสุนใส่ไม่ยอมให้ จนท.ตรวจ ก่อนทิ้งของกลางเผ่นกลางดึก ยึดยาบ้าได้เกือบ 2 ล้านเม็ด
วันนี้ (8 ส.ค.) พล.ต.สาธิต ไวยนนท์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง มอบหมายให้ พ.อ.สุพรรณ ร้อยพุทธ ผบ.ฉก.ทัพเจ้าตาก กองกำลังผาเมือง นำเจ้าหน้าที่แถลงข่าว กรณีทหาร ร้อย ม.4 ฉก.ทัพเจ้าตาก,บก.ผาทมิฬ ฉก.ทัพเจ้าตาก ได้รับแจ้งว่าขบวนการขนยาเสพติดจะลักลอบลำเลียงกระสอบฟางบรรจุยาเสพติดประเภท 1 (ยาบ้า) จำนวนมาก ข้ามแม่น้ำรวกชายแดนไทย-เมียนมา เข้าฝั่งไทยด้าน ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
เมื่อเจ้าหน้าที่จัดกำลังดักซุ่มอยู่ตามแนวชายแดนใกล้ฝั่งน้ำ จนถึงเวลาประมาณ 00.30 น.วันนี้ ได้ยินเสียงกลุ่มคนพากันเดินขึ้นจากฝั่งน้ำไปตามป่าละเมาะก่อนเข้าไปในสวนยางพาราที่อยู่ห่างไกลชุมชนเขตหมู่บ้านเวียงแก้ว หมู่ 5 ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน รวมประมาณ10-15 คน
เจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเพื่อจะเข้าไปตรวจค้น แต่กลุ่มคนดังกล่าวกลับใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ทำให้เกิดการปะทะกันขึ้นนานประมาณ 5 นาที ช่วงนั้นคนร้ายได้โยนสิ่งของที่ขนลำเลียงมาเอาไว้ภายในสวนยางพาราดังกล่าวก่อนจะพากันหลบหนีไปได้ ส่วนเจ้าหน้าที่ทุกนายปลอดภัย
เจ้าหน้าที่จึงได้นำกำลังเข้าเฝ้าพื้นที่เอาไว้ตลอดทั้งคืน กระทั่งรุ่งสางจึงเข้าตรวจจุดปะทะพบถุงพลาสติกสีดำใบใหญ่ตกกระจัดกระจายอยู่จำนวน 10 ใบ ภายในพบบรรจุกระสอบฟางสีรุ้งเอาไว้อีกชั้นหนึ่งและในกระสอบฟางบรรจุยาบ้ากระสอบละ 200,000 เม็ด รวมของกลางยาบ้าทั้งหมดจำนวน 1,928,000 เม็ด จึงได้ประสาน พ.ต.อ.อนุพันธ์ กันถารัตน์ ผกก.สภ.เชียงแสน พ.ต.ท.ศุภกร ธนูศร สว.(สอบสวน) สภ.เชียงแสน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบและยึดเป็นของกลางเพื่อขยายผลต่อไป
รายงานข่าวแจ้งว่าตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2568 จนถึงปัจจุบันกองกำลังผาเมืองได้สกัดกั้นยาเสพติดแล้วจำนวน 466 ครั้ง มีการปะทะกับกลุ่มขบวนการฯ 65 ครั้ง กลุ่มขบวนการฯ เสียชีวิต 50 ศพ ผู้ต้องหาถูกจับกุม 445 คน สามารถยึดของกลางยาเสพติดประเภทยาบ้าได้จำนวน 236,916,745 เม็ด เฮโรอีน 20,026 กรัม ไอซ์ 6,674,304 กรัม ฝิ่น 378,066 กรัม หากยาเสพติดทั้งหมดถูกส่งไปถึงกรุงเทพฯ จะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจจากมูลค่าของยาเสพติดถึง 49,340 ล้านบาท.