(คลิป)“ซูตองเป้”ขาดซ้ำ! ฝนหนัก-น้ำป่าหลากซัดสะพานระหว่างซ่อมแซม

แม่ฮ่องสอน – เพิ่งผ่านพ้นเข้าพรรษา พุทธศาสนิกชนเพิ่งบันทึกภาพจำตักบาตรอิ่มบนบนสะพานได้ไม่กี่วัน.. “ซูตองเป้” สะบั้นซ้ำ หลังเจอฝนหนัก-น้ำป่าทะลัก ลำน้ำแม่สะงาหลากซัดตอม่อทรุด พื้นสะพานเอียง จนต้องปิดซ่อมตั้งแต่ 3 สิงหาฯ ล่าสุดขาดแล้ว
สายวันนี้(8 ส.ค.) สะพานซูตองเป้ หรือสะพานอธิษฐานแห่งความสำเร็จ วัดภูสมณาราม บ้านกุงไม้สัก ตำบลปางหมู อ.เมือง แม่ฮ่องสอน ขาดสะบั้นลงอีกครั้ง
หลังจากเมื่อคืนวันที่ 7 สิงหาคม ที่ผ่านมา เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องหลายชั่วโมง ส่งผลให้น้ำป่าไหลหลากลงสู่ลำน้ำแม่สะงา และเข้าท่วมพื้นที่นาบริเวณโดยรอบ ก่อนที่กระแสน้ำจะไหลเชี่ยวและพัดโครงสร้างสะพานที่อยู่ระหว่างการซ่อมแซมจนได้รับความเสียหายเพิ่มเติมไม่สามารถใช้สัญจรข้ามได้ ขณะที่สถานการณ์ในพื้นที่ยังต้องเฝ้าระวัง เนื่องจากอาจจะยังมีฝนตกและมีน้ำป่าไหลหลากเพิ่มขึ้น
ล่าสุดขณะนี้โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเข้าตรวจสอบและประเมินความเสียหาย พร้อมเตรียมวางแนวทางให้ความช่วยเหลือและดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว เมื่อน้ำในลำน้ำแม่สะงาลดลง
ทั้งนี้วันเข้าพรรษาปีที่ผ่านมา ศรัทธาสาธุชนทั้งในและนอกพื้นที่เพิ่งพากันไปร่วมตักบาตรทำบุญบนสะพานซูตองเป้ หรือสะพานอธิษฐานแห่งความสำเร็จ กันเป็นจำนวนมากท่ามกลางทิวทุ่งนาที่กำลังเขียวขจี-หมอกฝนโอบล้อม แต่คืนวันที่ 2 ส.ค.ลำน้ำสะงา ก็ล้นทะลักท่วมนาข้าว รวมทั้งส่งผลกระทบต่อตอม่อของสะพาน จนพื้นเอียงและโครงสร้างอื่นๆที่ได้รับผลกระทบอีกมากมาย
ทางวัดและคณะศรัทธาได้พิจารณาร่วมกันและเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่ใช้สะพาน-พระเณรและนักท่องเที่ยว จึงได้ประกาศแจ้งปิดการใช้สะพานเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 3 ส.ค. ก่อนที่จะขาดสะบั้นลงในวันนี้
ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้บริเวณสะพานและลำน้ำ เนื่องจากกระแสน้ำยังมีความรุนแรง และติดตามสถานการณ์จากหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิด เพื่อความปลอดภัย