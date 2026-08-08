จนท.ปกครอง-ตร.สนธิกำลังบุกตรวจสถานบันเทิงดังกลางเมืองเชียงใหม่พบปล่อยเด็กต่ำกว่า20ปีใช้บริการเพียบ

เชียงใหม่-ผู้ว่าฯเชียงใหม่สั่ง จนท.ฝ่ายปกครองสนธิกำลังตำรวจตรวจสถานประกอบการคล้ายสถานบันเทิงชื่อดังกลางเมือง พบปล่อยเด็กอายุต่ำกว่า20ปีเข้าใช้บริการเพียบ ส่งดำเนินคดีตาม กม.
รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า วันนี้(8ส.ค.69) เวลา 02.00 น. เป็นต้นไป ภายใต้การอำนวยการของนายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ , นายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่,นายชัยณรงค์ นันตาสาย ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ และ นายวรุตม์ วิศิษฏ์ศิลป์ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้สั่งการให้ นายธันยา สุธาพันธ์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ,นายณัฐกร ชุ่มอินทรจักร์, นายธนไชย สอนอินทร์, นายจารุต มีสมศักดิ์, นายธเนศพล เจิมจันทร์ ปลัดอำเภอ พร้อมด้วย สมาชิก อส. ร้อย อส.อ.เมืองเชียงใหม่ที่ 2 บูรณาการร่วมกับ ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายบุรินทร์ ใจจะนะ ป้องกันจังหวัดเชียงใหม่ นายสุเมธ ทนะขว้าง ผบ.ร้อย อส.จ.ชม.1 นายสุขสันต์ สิริภูริภัค เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ พร้อมด้วย ร้อย อส.จ.ชม 1 และสถานีตำรวจภูธรช้างเผือก ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการลักษณะคล้ายสถานบริการ/สถานประกอบการที่มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชื่อร้าน “Station” ตั้งอยู่ถนนอัษฎาธร ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ทั้งนี้จากการเข้าตรวจสอบพบว่า ภายในร้านมีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับลูกค้า รวมทั้งพบเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี เข้าไปใช้บริการภายในร้านจาก ซึ่งจากการตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชน/หลักฐานแสดงอายุ พบว่าบุคคลดังกล่าวมีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์จริง อย่างไรก็ตามจากการตรวจหาสารเสพติด (ตรวจปัสสาวะ) ผู้ใช้บริการ ปรากฏผลตรวจไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ โดยเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการควบคุมตัวผู้ประกอบการร้าน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป