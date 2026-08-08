(คลิป)คาดอดีต ตร.เก่า บุกกระหน่ำยิงหนุ่มคู่ขัดแย้งคาบ้าน สาดกระสุนเป็นชุดต่อหน้าลูกเมีย ต้องหนีตายระทึก

พิษณุโลก - สาดกระสุนเป็นชุด เย้ยนโยบายไม่ต่ออายุใบอนุญาตพกปืน(ป.12)..คาดเป็นอดีตตำรวจเก่า บุกยิงหนุ่มคาบ้าน ต่อหน้าเด็กหญิงวัย 7 ขวบ ที่ต้องวิ่งหนีตายสุดระทึก โชคดีกระสุนฝังแค่ สีข้างลำตัว กล้องวงจรปิดจับภาพได้ทุกวินาที
ตำรวจ สภ.เมืองพิษณุโลก รับแจ้งกลางดึกที่ผ่านมา(7 ส.ค.) เกิดเหตุคนร้าย อายุประมาณ 65-70 ปี สวมเสื้อสีดำด้านใน คลุมด้วยเสื้อยีนส์ กางเกงขาสั้น พร้อมกับสะพายเป้ สีน้ำตาล ขับขี่รถจักยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า เวฟ สีแดง-ดำ มาถึงบริเวณหน้าร้านหมูกระทะ ในซอยเบี้ยจั่น ถนนเต็งหนาม - มะขามเตี้ย หมู่ 6 ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก จากนั้นใช้อาวุธปืนกระหน่ำใส่นายปรเมศวร์ พิมอูป อายุ 43 ปี อยู่บ้านเลขที่ 15 หมู่ 7 ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก จำนวน 8 นัด
ซึ่งขณะนั้นนายปรเมศวร์ กำลังนั่งดูทีวีอยู่กับภรรยาและลูกสาววัยประมาณ 7 ขวบ แต่โชคดีที่นายปรเมศวร์ เห็นคนร้ายที่ขับรถมาจอดรถหน้าร้านก่อน แล้วกำลังชักปีน จึงได้วิ่งหนีพร้อมกับลูกสาวไปทางหลังร้าน คนร้ายยังได้ไล่ตามไปหลังบ้าน และยิงอีก 3-4 นัด ระหว่างผู้หญิงกับเด็กหญิงได้หลบหนี
หลังจากก่อเหตุ มือปืนยังมานั่งอยู่ในบ้านของผู้บาดเจ็บในสภาพเหมือนมีอาการมึนเมา จากนั้นได้หลบหนีไป
ต่อมาผู้ได้รับบาดเจ็บ ที่ซ่อนตัว เห็นว่าคนร้ายได้หนีไปแล้วจึงได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทันที โดยมีเจ้าหน้าที่สมาคมกู้ภัยข่าวภาพมาทำแผลก่อนส่งต่อรักษาตัวที่โรงพยาบาลกรุงเทพ-พิษณุโลก
ตรวจสอบคาดว่าคนร้ายอาจเป็นอดีตตำรวจที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว และมีปัญหาส่วนตัวกับผู้บาดเจ็บ ก่อนดื่มแอลกอฮอล์ย้อมใจมาลงมือก่อเหตุไล่ยิงผู้ได้บาดเจ็บถึงบ้าน โชคดีที่คนร้ายไม่ได้ทำร้ายคนอื่นภายในบ้าน
ซึ่งขณะเกิดเหตุมีกล้องวงจรปิดจับภาพคนร้ายที่ลงมืออย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.เมืองพิษณุโลก จะได้ไล่ติดตามตัวคนร้ายรายนี้ที่ลงมืออุกอาจต่อหน้าเด็กวัย 7 ขวบ มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.