ตะลึง! ศรีสะเกษยึดยาบ้าล็อตใหญ่สุดในประวัติการณ์ 2.646 ล้านเม็ด ยัด 16 กระสอบปุ๋ยซุกกลางทุ่งนา เผยพลเมืองดีพบแจ้งจนท.

ศรีสะเกษ- ตะลึง! ศรีสะเกษยึดยาบ้าล็อตใหญ่สุดในประวัติการณ์ 2.646 ล้านเม็ด ยัดกระสอบปุ๋ย 16 กระสอบวางบนรถเข็น 2 คัน ซุกซ่อนกลางทุ่งนา อ.โนนคูณ เผยพลเมืองพบดีแจ้ง จนท.เข้าตรวจสอบยึดของกลางดำเนินคดี พร้อมออกหมายจับ2 ราย เครือข่ายยาเสพติดแก๊ง“พญาราชสีห์ (ซุ้มไก่ชน)” ด้าน ผู้การฯศรีสะเกษ เตือนภัยยาเสพติดสูตรใหม่ “Happy Water” แปลงรูปเป็นคอลลาเจนบำรุงผิว ลวงวัยรุ่น
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ชั้น 5 อาคารเทพา ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย พล.ต.ต.ศุภชัย ศักรินพานิชกุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันแถลงผลการตรวจยึดยาเสพติดครั้งใหญ่ โดยตรวจยึดยาบ้าได้จำนวน 2,646,000 เม็ด ซึ่งถือเป็นการตรวจยึดยาบ้าล็อตใหญ่ที่สุดในประวัติการณ์ของจังหวัดศรีสะเกษ
สืบเนื่องจากมีพลเมืองดีแจ้งเบาะแสว่าพบกระสอบปุ๋ยต้องสงสัยจำนวน 16 กระสอบ วางอยู่บนรถเข็น 2 คัน ซุกซ่อนอยู่กลางทุ่งนาทางทิศตะวันออกของบ้านหยอด หมู่ 3 ต.เหล่ากวาง อ.โนนคูณ เจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจสอบ ก่อนพบว่า ภายในกระสอบบรรจุยาบ้ารวมจำนวน 2,646,000 เม็ด จึงตรวจยึดไว้เป็นของกลาง และส่งพนักงานสอบสวน สภ.โนนคูณ ดำเนินคดีตามกฎหมาย
นายอนุรัตน์ กล่าวว่า การแก้ไขปัญหายาเสพติดจะประสบความสำเร็จได้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนทุกภาคส่วน หากพบเบาะแสการลักลอบผลิต ครอบครอง หรือจำหน่ายยาเสพติด ขอให้แจ้งข้อมูลได้ที่สายด่วนสำนักงาน ป.ป.ส. โทร. 1386 ตลอด 24 ชั่วโมง สายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 191 หรือแจ้งสถานีตำรวจในพื้นที่ และศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ (ศอ.ปส.จ.ศรีสะเกษ) เพื่อให้เจ้าหน้าที่เร่งเข้าตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมาย
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวย้ำว่า จังหวัดจะเดินหน้าปฏิบัติการ Operation 90 Days อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งตัดวงจรเครือข่ายค้ายาเสพติด ยึดทรัพย์ผู้กระทำผิด นำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัด และสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากยาเสพติด เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของประชาชนอย่างยั่งยืน
ด้าน พล.ต.ต.ศุภชัย เปิดเผยว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อติดตามจับกุมผู้ร่วมขบวนการที่ยังหลบหนี โดยศาลได้ออกหมายจับแล้ว 2 ราย คือ นายตะวัน อายุ 33 ปี และนายอั๋น อายุ 27 ปี ซึ่งเป็นพี่น้องกัน และเป็นสมาชิกเครือข่ายยาเสพติดกลุ่ม “พญาราชสีห์ (ซุ้มไก่ชน)” เชื่อว่ายังมีผู้ร่วมขบวนการอีกหลายราย ขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
พล.ต.ต.ศุภชัย กล่าวอีกว่า ขณะนี้ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษเริ่มพบยาเสพติดรูปแบบใหม่ชื่อ “Happy Water” ซึ่งถูกอำพรางมาในรูปแบบผลิตภัณฑ์ “คอลลาเจน” หรือผลิตภัณฑ์บำรุงผิว แต่ภายในเป็น ยาบ้าแบบผง หรือบางซองเป็น ยาอี สามารถนำไปชงกับน้ำดื่มและเสพได้ทันที มีฤทธิ์กระตุ้นประสาทคล้ายยาบ้าและยาอี หากเสพในปริมาณมากอาจเกิดอาการชักเกร็ง เป็นสารเสพติดแปลงรูปชนิดใหม่ที่หาซื้อได้ง่าย โดยมักพบการแพร่ระบาดตามแหล่งท่องเที่ยวของวัยรุ่นและสถานบันเทิง
จึงขอฝากเตือนไปยังประชาชนและผู้ปกครอง ให้ช่วยกันสอดส่องเฝ้าระวัง หากพบผลิตภัณฑ์ “คอลลาเจน” หรือผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่มีลักษณะผิดสังเกต หรือสงสัยว่าเป็นยาเสพติด สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสำนักงาน ป.ป.ส. โทร. 1386 ตลอด 24 ชั่วโมง สายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 191 หรือแจ้งสถานีตำรวจในพื้นที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายทันที