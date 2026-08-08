ระทึกริมโขง! นรข.นครพนมสกัดแก๊งยาข้ามชาติ ยึดยาบ้า 10 กระสอบ กว่า 4 ล้านเม็ด ลอบขนจากฝั่งลาว

นครพนม – เปิดปฏิบัติการกลางคืนสกัดขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติ ลอบขนยาบ้าล็อตมหึมา 4,000,000 เม็ด ข้ามแม่น้ำโขงจากฝั่งลาว เตรียมขนขึ้นรถที่บ้านท่าจำปา อ.ท่าอุเทน เจ้าหน้าที่เข้าจู่โจม กลุ่มคนขนยาทิ้งของกลาง อาศัยความมืดหลบหนีไปได้ครบทุกคน ส่วนรถต้องสงสัยเร่งเครื่องหนีการสกัด เจ้าหน้าที่เร่งแกะรอยขยายผลล่าตัวเครือข่าย
วันนี้( 8 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง (นรข.) เขตนครพนม โดยสถานีเรือบ้านแพง ร่วมกับสถานีเรือนครพนม และชุดปฏิบัติการพิเศษ นรข. (ชปพ.นรข.) เป็นหน่วยงานหลัก สนธิกำลังร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงและปราบปรามยาเสพติด เปิดปฏิบัติการสกัดกั้นขบวนการลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติ บริเวณริมแม่น้ำโขง บ้านท่าจำปา ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
ปฏิบัติการดังกล่าวสามารถตรวจยึดยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) ได้ถึง 4,000,000 เม็ด บรรจุในกระสอบจำนวน 10 กระสอบ หลังมีการลักลอบลำเลียงด้วยเรือจากฝั่ง สปป.ลาว ข้ามแม่น้ำโขงเข้ามายังฝั่งไทย ปฏิบัติการครั้งนี้อยู่ภายใต้การอำนวยการของ พล.ร.ต.ณรงค์ เอมดี ผู้บังคับการ นรข. และ น.อ.แมนรัตน์ บุญสวัสดิ์ ผู้บังคับการ นรข.เขตนครพนม โดย ว่าที่ ร.อ.เพชรนคร ผิวขำ หัวหน้าสถานีเรือบ้านแพง ในฐานะเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. หลังได้รับการประสานข้อมูลการข่าวจากกรมข่าวทหารเรือและกรมข่าวทหารบก ว่าจะมีขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านข้ามแม่น้ำโขงเข้ามาส่งมอบบริเวณบ้านท่าจำปา
เจ้าหน้าที่จึงวางกำลังชุดซุ่มเฝ้าตรวจ พร้อมชุดสนับสนุนทางบก และประสานกำลังจากสถานีเรือนครพนมเข้าตรึงพื้นที่เป้าหมาย กระทั่งเวลาประมาณ 19.50 น.คืนที่ผ่านมา(7 ส.ค.)ชุดซุ่มเฝ้าตรวจใช้กล้องตรวจการณ์กลางคืน พบเรือกีบเพลายาวติดเครื่องยนต์จำนวน 1 ลำ แล่นมาจากฝั่ง สปป.ลาว ก่อนมุ่งหน้าเข้าจอดริมฝั่งไทยบริเวณบ้านท่าจำปา ห่างจากจุดซุ่มของเจ้าหน้าที่ประมาณ 300 เมตร
ต่อมาเวลาประมาณ 19.55 น. มีรถยนต์ 1 คัน ขับเข้ามายังบริเวณที่เรือจอด ก่อนกลับรถและหันท้ายลงไปทางแม่น้ำโขงในลักษณะเตรียมรับสิ่งของ โดยหันหน้ารถออกไปทางถนนทางหลวงหมายเลข 212 เจ้าหน้าที่จึงร่นระยะเข้าไปตรวจสอบ และพบกลุ่มบุคคลกำลังช่วยกันแบกวัตถุต้องสงสัยขึ้นบริเวณท้ายรถ จึงแสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ นรข. เพื่อเข้าตรวจสอบ
ทันทีที่เห็นเจ้าหน้าที่ กลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ทิ้งวัตถุต้องสงสัยลงกับพื้น ก่อนอาศัยความมืดและความชำนาญในพื้นที่วิ่งหลบหนีไป ขณะที่รถยนต์ต้องสงสัยได้เร่งเครื่องหลบหนีออกจากพื้นที่อย่างรวดเร็ว เจ้าหน้าที่จึงประสานชุดสนับสนุนทางบกและกำลังจากสถานีเรือนครพนมออกติดตามและสกัด เมื่อตรวจสอบบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงจุดแรก เจ้าหน้าที่พบกระสอบต้องสงสัยห่อหุ้มด้วยถุงพลาสติกสีดำถูกทิ้งไว้จำนวน 9 กระสอบ
ขณะเดียวกัน ชุดสนับสนุนทางบกตรวจพบรถยนต์ต้องสงสัยจอดอยู่ริมทางหลวงหมายเลข 212 ห่างจากทางเข้าจุดเกิดเหตุประมาณ 500 เมตร แต่เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าใกล้ รถคันดังกล่าวได้เร่งเครื่องหลบหนีไปอีกครั้ง จากการตรวจสอบบริเวณจุดที่รถจอด พบกระสอบพลาสติกสีดำถูกทิ้งไว้อีก 1 กระสอบ ภายในพบยาบ้า จึงนำมารวมกับของกลางบริเวณริมแม่น้ำโขง รวมทั้งหมด 10 กระสอบ
เจ้าหน้าที่นำของกลางทั้งหมดไปตรวจสอบอย่างละเอียดที่สถานีเรือบ้านแพง พบว่าภายในกระสอบทั้ง 10 ใบ บรรจุยาบ้ารวมจำนวน 2,000 มัด แต่ละมัดบรรจุถุงพลาสติกสีน้ำเงินแบบกดปิด-ดึงเปิด จำนวน 10 ถุง แต่ละถุงมียาบ้า 200 เม็ด ลักษณะเป็นเม็ดสีส้ม กลมแบน ประทับอักษรภาษาอังกฤษ “WY” รวมของกลางยาบ้าทั้งสิ้น 4,000,000 เม็ด
สำหรับปฏิบัติการครั้งนี้ นรข.เขตนครพนม สนธิกำลังร่วมกับ ศรภ., ชปพ.ศอ.ปส.ทร. (นสร.กร.), ชป.ปส.ขว.ทร., ฝขว.ศปก.ทบ., สำนักการข่าว กอ.รมน., กองคดียาเสพติด กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) และตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครพนม
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ได้บันทึกการตรวจยึดของกลางทั้งหมดไว้เป็นหลักฐาน ก่อนส่งยาบ้า 4 ล้านเม็ด ให้พนักงานสอบสวน สภ.ท่าอุเทน ดำเนินการตามกฎหมาย พร้อมเร่งสืบสวนขยายผลติดตามรถยนต์ต้องสงสัย กลุ่มผู้ลำเลียง และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อจับกุมตัวมาดำเนินคดีต่อไป
นับเป็นการสกัดยาเสพติดล็อตใหญ่อีกครั้งในพื้นที่ชายแดนจังหวัดนครพนม สะท้อนว่าพื้นที่ริมแม่น้ำโขงยังคงเป็นเส้นทางที่ขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติพยายามใช้ลักลอบลำเลียงยาเข้าสู่ประเทศไทย โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงยังคงเพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าระวังและสกัดกั้นอย่างต่อเนื่อง