(คลิป)กระแสมาแรง! นทท.แห่เช็กอินยอดเขาพระบาทใหญ่ ชมฟูจิสุโขทัย วิวร้อยล้าน

สุโขทัย – เปิดอีกหมุดหมายนักเดินป่ากำลังมาแรง..นักท่องเที่ยวแห่เช็กอินยอดเขาพระบาทใหญ่ ชมวิวเขาหลวง “ฟูจิสุโขทัย” ที่กำลังมีหมอกขาวละมุนลอยคลอเคลีย แบบเห็นแล้วหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้ง
“ยอดเขาพระบาทใหญ่” ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย ขณะนี้ได้กลายเป็นหมุดหมายหลักในการเดินทางของนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ที่ชื่นชอบการเดินป่าสัมผัสธรรมชาติ ดื่มด่ำกับบรรยากาศวิวทิวทัศน์บนยอดเขา ซึ่งหลายคนกล่าวยืนยันว่ามีความสวยงามระดับหลักร้อยล้าน
จากกระแสความนิยม ทำให้มีประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมาก แห่กันไปเช็กอินทุกวัน โดยเฉพาะช่วงฤดูฝนที่ส่งผลให้ป่าเขียวชอุ่ม อากาศสดชื่น ลมพัดเย็นสบาย ส่วนระยะทางขึ้น 775 เมตร สำหรับคนร่างกายแข็งแรงปกติ ใช้เวลาเดินแค่ 30 นาทีก็ถึงยอดเขา
นักท่องเที่ยวหลายคน บอกว่า เพิ่งมาเป็นครั้งแรก ตามกระแสในโซเชียล รู้สึกประทับใจมาก ยิ่งได้เห็นวิวด้านบนก็หายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้ง สวยงามมาก โดยเฉพาะวิวเขาหลวงสูงเด่นตระหง่าน ที่กำลังมีหมอกขาวละมุนลอยคลอเคลียยอดเขา จนดูคล้ายภูเขาไฟฟูจิ ประเทศญี่ปุ่น อยากให้ลองแวะมาเที่ยวสัมผัสบรรยากาศ และเห็นด้วยตาตัวเอง ไม่ผิดหวังแน่นอน
นอกจากได้ชมทิวทัศน์อันสวยงามบนยอดเขาพระบาทใหญ่ ในเส้นทางเดียวกันนี้ก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ อย่างเช่น สรีดภงส์ หรือทำนบพระร่วง เขื่อนดินขนาดใหญ่ของเมืองสุโขทัย และวัดสะพานหิน ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง 200 เมตร ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของ “พระอัฏฐารศ” พระยืนที่สวยงดงามระดับโลก ให้นักท่องเที่ยวได้แวะชมอีกด้วย
สำหรับวัดเขาพระบาทใหญ่ เป็นหนึ่งในโบราณสถานสำคัญ แต่เดิมเคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธบาทจำลอง ซึ่งพระมหาธรรมราชาลิไทได้โปรดฯให้สร้างไว้ที่เขาพระบาทใหญ่ เมื่อพุทธศักราช 1902 ปัจจุบันรอยพระพุทธบาทถูกย้ายมาเก็บรักษาไว้ในมณฑป กลางเกาะวัดตระพังทอง จากข้อความในจารึกหลายหลัก ทำให้ทราบว่าผู้คนในสมัยสุโขทัยรู้จักเขาพระบาทใหญ่ในชื่อ “เขาสุมนกูฏบรรพต”