ฝนตกหนักน้ำป่าทะลักซัด "เวียงแหง"ต้องอพยพชาวบ้าน50หลังคาเรือน

เชียงใหม่-ฝนตกหนักต่อเนื่องหลายพื้นที่เชียงใหม่ โดยเฉพาะทางตอนบนของจังหวัด ส่งผลเกิดน้ำป่าจากดอยสูงไหลทะลักเข้าท่วม บ้านหวยหก ตำบลเมืองแหง อ.เวียงแหง ได้รับผลกระทบ 50 หลังคาเรือน ต้องเร่งอพยพชาวบ้าน 5 ครอบครัวออกมาในพื้นที่ปลอดภัย ขณะที่อุตุฯเหนือย้ำ พื้นที่เสี่ยง จ.เชียงรายแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ น่าน และพะเยา เตรียมรับมือฝนตกหนัก น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม
รายงานข่าวจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่าเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะอำเภอตอนบน ส่งผลให้น้ำป่าจากภูเขาและลำห้วยไหลหลากเข้าท่วมบ้านห้วยหก ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง เมื่อช่วงค่ำวันที่ 7 ส.ค.69 กระทบบ้านเรือนประชาชนกว่า 50 หลังคาเรือน โดยเจ้าหน้าที่ต้องเร่งเข้าช่วยเหลือและอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยง
ทั้งนี้อำเภอเวียงแหงรายงานว่า ตั้งแต่เวลาประมาณ 19.00 น. ต่อเนื่องถึง 22.00 น. เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ ทำให้น้ำป่าจากภูเขาและลำห้วยไหลทะลักเข้าท่วมบ้านห้วยหก เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อส. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทหาร ระดมกำลังเข้าพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน
เบื้องต้นมีการขนย้ายผู้ป่วยติดเตียงออกจากพื้นที่เสี่ยง และอพยพผู้ประสบภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัย โดยนำ 3 ครอบครัวไปพักที่วัดห้วยหก และอีก 2 ครอบครัวไปพักที่วัดเวียงแหง พร้อมประสานการไฟฟ้าเข้าตัดกระแสไฟฟ้าในพื้นที่เสี่ยง เพื่อป้องกันอันตราย
นอกจากนี้ ยังพบดินโคลนไหลทับถมถนนและบริเวณบ้านเรือนประชาชน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ อปท. และประชาชนในพื้นที่ร่วมกันแก้ไขสถานการณ์ เบื้องต้นสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ พร้อมจัดเตรียมอาหาร น้ำดื่ม และดูแลความเป็นอยู่ของผู้ประสบภัย
ขณะเดียวกัน อำเภอเวียงแหงได้แจ้งสถานการณ์น้ำไปยังพื้นที่อำเภอเชียงดาว เพื่อเตรียมรับมือกับมวลน้ำที่อาจไหลลงสู่พื้นที่ต่อเนื่อง
ด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ เตือนภาคเหนือตอนบนยังมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งประมาณร้อยละ 70 ของพื้นที่ เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรง
ทั้งนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง โดยเฉพาะ จ.เชียงราย แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ น่าน และพะเยา ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม.