สะเทือนใจ! เด็ก 13-14 รับจ้างฝังยาบ้า ได้คนละ 50 บาท ซุกป่าเมืองกาญจน์ เจอ 4,400 เม็ด

กาญจนบุรี – เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองสนธิกำลังทหาร ลุยจับขบวนการยาเสพติด หลังสายข่าวแจ้งมีการนำยาบ้าไปซุกซ่อนชายป่าริมเขา พบเยาวชนชายวัยเพียง 13 และ 14 ปี รับจ้างนำยาไปฝัง ได้ค่าตอบแทนคนละ 50 บาท อ้างไม่รู้ว่าเป็นยาเสพติด
วันนี้ ( 7 ส.ค.) นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวกมลชญา ประเสริฐสิน ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี และนายสมบูรณ์ แผนสมบูรณ์ นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี สั่งการให้ ว่าที่ร้อยตรีธนายุทธ พินิจมนตรี ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง นำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษ ศป.ปส.อ.เมืองกาญจนบุรี พร้อมสมาชิก อส.ร้อย อส.อ.เมืองกาญจนบุรี ที่ 2 ร่วมกับฝ่ายข่าว ชป.ขว.กกล.สุรสีห์ พล.ร.9 และกำนันตำบลหนองบัว เปิดปฏิบัติการตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย ภายใต้ยุทธการ “ผ่าแผนยุทธการ 90 วัน พิฆาตยาเสพติด (Operation 90 Days)” เพื่อกวาดล้างยาเสพติดในพื้นที่
หลังได้รับแจ้งจากสายข่าวว่า จะมีการนำยาเสพติดไปซุกซ่อนบริเวณชายป่าริมภูเขา บ้านพุประดู่ หมู่ 7 ต.หนองบัว อ.เมืองกาญจนบุรี เจ้าหน้าที่จึงวางกำลังซุ่มเฝ้าติดตามพื้นที่เป้าหมาย
กระทั่งเวลา 12.00 น. เจ้าหน้าที่พบเยาวชนชาย 2 คน ขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนท้ายกันเข้ามาบริเวณชายป่าชายเขา ก่อนนำวัตถุต้องสงสัยไปขุดหลุมฝัง เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าตรวจสอบ
จากการตรวจค้นพบว่า เยาวชนทั้ง 2 คน กำลังนำยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) ฝังไว้ในหลุม รวมจำนวน 4,400 เม็ด เจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดไว้เป็นของกลาง พร้อมควบคุมตัวเยาวชนชาย อายุ 13 ปี และ 14 ปี มาสอบสวนที่ว่าการอำเภอเมืองกาญจนบุรี
ต่อมา ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และนายอำเภอเมืองกาญจนบุรี เดินทางมาร่วมสอบปากคำด้วยตัวเอง โดยเจ้าหน้าที่ระบุว่า รู้สึกสะเทือนใจอย่างมาก เนื่องจากผู้เกี่ยวข้องเป็นเพียงเด็กและเยาวชน
จากการสอบถามเบื้องต้น เยาวชนทั้ง 2 ราย ให้การว่า ได้รับการว่าจ้างจากชายชาวไทย อายุประมาณ 30 ปี ให้ช่วยนำสิ่งของไปฝังไว้บริเวณชายป่า โดยได้รับค่าจ้างคนละ 50 บาท และอ้างว่าไม่ทราบว่าสิ่งของดังกล่าวเป็นยาเสพติด เพิ่งมาทราบภายหลังเมื่อถูกเจ้าหน้าที่จับกุมและแจ้งให้ทราบ
เจ้าหน้าที่จึงนำตัวเยาวชนทั้ง 2 ราย ส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองกาญจนบุรี เพื่อดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติม พร้อมเร่งติดตามตัวผู้ว่าจ้างมาดำเนินคดีตามกฎหมาย ขณะที่การสอบปากคำเยาวชนจะดำเนินการผ่านทีมสหวิชาชีพตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป