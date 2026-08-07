เศร้าสูญเสียพระเกจิดังเมืองน้ำดำ “หลวงพ่อณรงค์"แห่งวัดภูค่าว”

กาฬสินธุ์-ศิษยานุศิษย์เศร้าพระเกจิดังเมืองน้ำดำละสังขาร พระอาจารย์ณรงค์ ชยมงฺคโล เจ้าอาวาสวัดพุทธนิมิต (ภูค่าว) ละสังขารด้วยอาการสงบ สิริอายุ 71 ปี 38 พรรษา
วันนี้(7 ส.ค.)ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดพุทธนิมิต(ภูค่าว) บ้านนาสีนวล ตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ศิษยานุศิษย์จำนวนมาก ร่วมถวายอาลัยพระอาจารณรงค์ ชยมงฺคโล เจ้าอาวาสวัดพุทธนิมิต(ภูค่าว) ที่ละสังขารด้วยอาการสงบ ในเวลา 13.47 น. ท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจของบรรดาศิษยานุศิษย์ ที่เริ่มเดินทางมาวัด เพื่อกราบลาและถวายอาลัยพระเกจิพระนักปฏิบัติ และพัฒนาวัดพุทธนิมิต ให้เป็นรู้จักเป็นพุทธสถานสำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดกาฬสินธุ์
จากนั้นเวลา 14.30 น. พระธรรมวชิรนิวิฐ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค๙ (ธ) เจ้าอาวาสวัดประชานิยม เป็นประธานคณะสงฆ์ ในการเคลื่อนสรีระสังขาร พระอาจารย์ณรงค์ ชยมงฺคโล เจ้าอาวาสวัดพุทธนิมิต(ภูค่าว) ที่ได้ละสังขารอย่างสงบ สิริอายุ 71 ปี 38 พรรษา มีคณะสงฆ์ในธรรมยุติ และมหานิกาย เดินทางมาร่วมพิธีเคลื่อนสรีระสังขารและสรงน้ำถวายความอาลัยเป็นครั้งสุดท้าย
พระอาจารย์ณรงค์ ชยมงฺคโล เป็นพระปฏิบัติฝ่ายธรรมยุติ ไม่มีตำแหน่งสมณศักดิ์ทางคณะสงฆ์ มีวัตรปฎิบัติที่เคร่งครัด โดยเฉพาะวิปัสสนากรรมฐาน นอกจากนี้ยังได้สร้างศาสนสถานที่งดงามแฝงด้วยปริศนาธรรม เพื่อเป็นธรรมทานแก่พุทธศาสานิกชน โดยเฉพาะการก่อสร้างวัดพุทธนิมิต ที่ประดิษฐานพระพุทธไสยยาสน์ หรือ พระนอนตะแคงซ้าย อายุกว่า 2,000 ปี โบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดกาฬสินธุ์
นอกจากนี้ยังได้ก่อสร้างพระอุโบสถไม้จากใต้เขื่อนลำปาว ที่วิจิตรสวยงาม พระมหาธาตุเจดีย์สังฆนิมิต ลานพระใหญ่ 4 อริยบท เป็นอีกแห่งหนึ่งที่มีพุทธศาสนิกชนเดินทางไปจำนวนมาก
สำหรับ พระอาจารย์ณรงค์ ชยมงฺคโล (มหานิกาย)ได้ธุดงค์ มาจำพรรษาที่วัดพุทธนิมิต ในปี พ.ศ.2528 และได้เข้าสู่ธรรมยุตินิกาย โดยมีพระธรรมวชิรนิวิฐ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดประชานิยม เป็นพระอุปฌาย์ โดยที่ผ่านมา และได้ปกครองวัดพุทธนิมิต(ภูค่าว) มาถึงปัจจุบัน