สิ้น “สีดอทองม้วน” ช้างป่าวัย 50 ปี หลังทีมสัตวแพทย์ดูแลรักษาต่อเนื่อง เบื้องต้นพบปอดติดเชื้อ-แผลกดทับหลายแห่ง

กาญจนบุรี – “สีดอทองม้วน” ช้างป่าเพศผู้ อายุประมาณ 50 ปี ซึ่งได้รับบาดเจ็บบริเวณขาหลังซ้ายและอยู่ในความดูแลของทีมสัตวแพทย์มาอย่างต่อเนื่อง ได้ล้มลงแล้ว โดยผลการตรวจเบื้องต้นพบมีภาวะปอดติดเชื้อ แผลกดทับหลายแห่ง และร่างกายอ่อนเพลียจากการกินอาหารได้น้อย เตรียมผ่าซากหาสาเหตุการตายอย่างละเอียด
นายสุขี บุญสร้าง ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) ว่า “สีดอทองม้วน” ช้างป่าอายุราว 50 ปี ซึ่งได้รับบาดเจ็บบริเวณขาหลังซ้าย และอยู่ภายใต้การดูแลของทีมสัตวแพทย์ ได้ตายลงแล้ว
จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า ช้างมีภาวะปอดติดเชื้อ มีแผลกดทับหลายแห่งตามลำตัว รวมทั้งกินอาหารและน้ำได้น้อย ส่งผลให้ร่างกายอ่อนเพลียอย่างมาก หลังต้องนอนเป็นเวลานาน
ก่อนหน้านี้ เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ ร่วมกับทีมสัตวแพทย์จากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) ได้ติดตามรักษาสีดอทองม้วนมาตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2569 หลังพบช้างได้รับบาดเจ็บบริเวณป่าเขาตะแคง บ้านสลอบ ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่นอกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ
รายงานการรักษาเมื่อวันที่ 5 สิงหาคมที่ผ่านมา ระบุว่า สีดอทองม้วนเริ่มกินอาหารและน้ำได้น้อย ปริมาณอาหารไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย มีอาการอ่อนเพลีย นอนมากขึ้น ความร่าเริงและการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมลดลง แม้ทีมสัตวแพทย์จะให้การรักษาและดูแลอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด
ภายหลังการตาย ทีมสัตวแพทย์จะดำเนินการผ่าซากและเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อหาสาเหตุการตายที่แน่ชัด ขณะที่หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระจะเข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวัน และดำเนินการขออนุมัติทำลายซากด้วยการฝังตามระเบียบของทางราชการต่อไป