ชลประทานตราดเฝ้าระวังน้ำล้นอ่างฯ หลังฝนตกหนักต่อเนื่อง 3 อ่างน้ำเกินความจุ ล้นสปิลเวย์แล้ว

ตราด – โครงการชลประทานตราด เผยสถานการณ์น้ำในจังหวัดตราดเริ่มเข้าสู่ภาวะเฝ้าระวัง หลังฝนตกหนักต่อเนื่อง 2-3 วัน ส่งผลให้อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 3 แห่งมีปริมาณน้ำเกินความจุและล้นทางระบายน้ำล้น (Spillway) พร้อมเตือนประชาชนพื้นที่ท้ายน้ำติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ขณะที่หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำระบุ หากอ่างเก็บน้ำคีรีธาร จังหวัดจันทบุรี มีน้ำล้นและต้องระบายน้ำ จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ 3 ตำบลในอำเภอเขาสมิง โดยเฉพาะตำบลสะตอ
วันนี้ ( 7 ส.ค.) โครงการชลประทานตราด รายงานสถานภาพอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ หลังได้รับอิทธิพลจากมรสุมที่ทำให้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องระหว่างวันที่ 4-9 สิงหาคม ส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
จากรายงานพบว่า มีอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 3 แห่งที่มีปริมาณน้ำเกิน 100% ของความจุ และเกิดน้ำล้นทางระบายน้ำล้น (Spillway) ได้แก่
* อ่างเก็บน้ำวังปลาหมอ ปริมาณน้ำ 8.513 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 128.40% ของความจุ
* อ่างเก็บน้ำด่านชุมพล ปริมาณน้ำ 6.381 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 113.95% ของความจุ
* อ่างเก็บน้ำห้วยแร้ง ปริมาณน้ำ 40.344 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 109.63% ของความจุ
โครงการชลประทานตราดได้เร่งบริหารจัดการน้ำ พร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำของอ่างเก็บน้ำทั้ง 3 แห่ง ให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากระดับน้ำในลำคลองอาจเพิ่มสูงและเอ่อล้นตลิ่งได้
ส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดกลางแห่งอื่นยังอยู่ในเกณฑ์น้ำดี ใกล้เต็มความจุ ประกอบด้วย อ่างเก็บน้ำบ้านมะนาว มีปริมาณน้ำ 2.248 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 95.66% อ่างเก็บน้ำคลองสะพานหิน 18.241 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 91.21% และอ่างเก็บน้ำเขาระกำ 43.266 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 90.73%
ขณะที่ อ่างเก็บน้ำคลองโสน ยังอยู่ในเกณฑ์น้ำพอใช้ มีปริมาณน้ำ 46.054 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 70.85% ของความจุ
นายชัยกร ลุนทา หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำ โครงการชลประทานตราด กล่าวว่า ขณะนี้น้ำที่ล้นสปิลเวย์ของทั้ง 3 อ่างยังไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนมากนัก ยกเว้นพื้นที่บ้านทุ่งกระบอก ตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง ที่มีระดับน้ำท่วมขังประมาณ 30 เซนติเมตร
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคือ อ่างเก็บน้ำคีรีธาร ในอำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ซึ่งปัจจุบันมีปริมาณน้ำประมาณ 80% ของความจุ หากมีฝนตกหนักต่อเนื่องจนต้องระบายน้ำหรือเกิดน้ำล้น จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ 3 ตำบลในอำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด โดยเฉพาะตำบลสะตอที่อาจได้รับผลกระทบมากที่สุด
โครงการชลประทานตราดจึงได้ประสานฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แจ้งเตือนประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ริมลำน้ำและพื้นที่ท้ายอ่างเก็บน้ำทั้ง 3 แห่ง ให้ติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดตลอดช่วงสัปดาห์นี้ เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์หากมีฝนตกหนักต่อเนื่องหรือมีการระบายน้ำเพิ่มเติม