(คลิป)น้ำตาท่วม! ญาติพร้อมแฟนคลับนับพันรับร่าง "ฮลุน โซโล่" ย่าเก็บตัวเงียบไม่กล้ามองหน้าหลาน รับไม่ได้ไปเร็วเกิน

กาฬสินธุ์-ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ พร้อมประชาชนและแฟนคลับนับพันคน ร่วมรับร่าง “ฮลุน โซโล่” ยูทูบเบอร์ชื่อดัง ท่ามกลางทัพนักข่าว รายงานความเคลื่อนไหว ผวจ.กาฬสินธุ์ รับต่อจากนี้ชาวกาฬสินธุ์จะเป็นเจ้าภาพ ส่วนย่าเก็บตัวเงียบภายในบ้าน ไม่กล้าเห็นหน้าหลาน รับไม่ได้ต่อการจากไปกะทันหัน
วันนี้ (7 ส.ค.) เมื่อเวลา 17.00 น. บรรยากาศการรับร่าง “ฮลุน โซโล่” หรือ นายบวรทัต เป็งสุข ยูทูบเบอร์ชื่อดังสายแบกเป้เที่ยว เสียชีวิตที่ประเทศจอร์เจีย โดยที่บ้านเลขที่ 340 บ้านสี่แยก หมู่ 10 ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ บ้านเกิดของ “ฮลุน” นายสุวรรธณ์ เข็มธนเพ็ชร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์, นายวิรัช พิมพะนิตย์ สส.กาฬสินธุ์, นายชนะวุธ อุทโธ สส.กาฬสินธุ์, นายวิรัช ราชชารี นายอำเภอสมเด็จ พร้อมด้วยคณะครู เอฟซี จำนวนหลายพันคนได้มาเฝ้ารอรับศพและร่วมไว้อาลัย ท่ามกลางกองทัพนักข่าว จากหลายสำนักเฝ้ารอรายงานความเคลื่อนไหว
รายงานแจ้งว่า รถยนต์ที่นำร่างของ “ฮลุน โซโล่” เดินทางมาถึงเมื่อเวลา 17.18 น. ด้วยรถตู้สีขาว เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัย 5 คน ช่วยกันยกหีบศพบรรจุร่างไร้วิญญาณของ “ฮลุน” ลงจากรถ โดยมีลุง พี่สาว ญาติ ที่ยืนถือรูปน้องฮลุน เดินนำหน้าหีบศพ พร้อมกระถางธูป เข้าไปภายในบ้านท่ามกลางบรรยากาศที่เศร้าสลดใจ ญาติหลายคนหลั่งน้ำตา และมีอาการคล้ายจะเป็นลม ทีมแพทย์ต้องช่วยกันปฐมพยาบาล ส่วนย่าของฮลุน ได้เก็บตัวเงียบอยู่ภายในบ้าน ไม่กล้าจะดูหน้าหลานตนเอง เพราะทำใจไม่ได้ ท่ามกลางการดูแลอย่างดีจากญาติพี่น้อง
การเคลื่อนย้ายร่างของ “ฮลุน” ญาติพี่น้องได้นำเข้าไปภายในบ้านประกอบพิธีที่บรรจุเข้าไปไว้ในโลงเย็น โดยขอความเป็นส่วนตัวไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปบันทึกภาพ เมื่อร่าง “ฮลุน” ถูกบรรจุไว้ภายในโลงเย็นเป็นที่เรียบร้อย ได้ประกอบพิธีทางศาสนา มีนายสุวรรธณ์ เข็มธนเพ็ชร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน รายงานแจ้งว่า ตั้งแต่พรุ่งนี้คือวันที่ 8-10 สิงหาคม ทุกเย็นจะมีพิธีสวดพระอภิธรรมตามประเพณี และจะมีการฌาปนกิจศพในวันที่ 11 สิงหาคม ณ วัดรังษีชัชวาล หมู่ที่ 4 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
สำหรับ “ฮลุน โซโล่ (Hlun Solo)” หรือ นายบวรทัต เป็งสุข ยูทูบเบอร์และอินฟลูเอนเซอร์สายท่องเที่ยวแบกเป้ชาวไทยชื่อดัง เจ้าของเพจ “ฮลุน โซโล่” มีผู้ติดตามรวมหลายล้านคน โดดเด่นจากการเดินทางลุยเดี่ยวไปกว่า 50 ประเทศ โดยเฉพาะในประเทศที่เข้าถึงยากหรือมีความเสี่ยงสูง ประวัติและชีวิตช่วงแรกเป็นเด็กกำพร้าจากอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ สูญเสียพ่อตั้งแต่ 4 ขวบ และแม่แยกทาง เติบโตมากับย่าสู้ชีวิตและให้ความสำคัญกับการศึกษา ด้วยความพยายามสามารถสอบได้และจบการศึกษาจากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยทุนจุฬาฯ-ชนบท
อดีตเคยทำงานเป็นเด็กโรงงานและหาเงินส่งตัวเองเรียน เก็บหอมรอมริบและวางแผนการเงินอย่างรอบคอบ เพื่อทำตามความฝันเดินทางรอบโลก ในฐานะนักเดินทางชื่อ “ฮลุน” มาจากชื่อเล่นจริงๆ ที่แม่ตั้งให้ว่า “หลุน” แต่คนมักออกเสียงเพี้ยน จึงนำมาปรับใช้เป็นชื่อเพจทำคอนเทนต์แนวแบกเป้คนเดียว (Backpacker) เจาะลึกดินแดนแปลกตาและพื้นที่เสี่ยงภัย เช่น โซมาเลีย อัฟกานิสถาน อิหร่าน ปากีสถาน สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ติดตามจำนวนมาก จากทัศนคติและการสู้ชีวิต
เหตุการณ์การเสียชีวิต ได้ขาดการติดต่อกับครอบครัวขณะเดินทางไปถ่ายทำคอนเทนต์คนเดียว ที่ประเทศจอร์เจีย เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2569 ต่อมาทางการไทยและกระทรวงการต่างประเทศ ได้ประสานงานติดตามค้นหา ก่อนจะได้รับรายงานและยืนยันการเสียชีวิตของ “ฮลุน” ในเวลาต่อมา สร้างความเศร้าสลดให้แก่แฟนคลับและชาวโซเชียลเป็นอย่างมาก