ตร.ยังไม่พบมูลเหตุชี้ชัด! หนุ่มยิงตัวเองสาหัสคาสนามยิงปืนค่ายสุรนารี ด้าน ทภ.2 สั่งปิดชั่วคราว-ตั้งกก.สอบข้อเท็จจริง

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- ความคืบหน้าเหตุสะเทือนขวัญ หนุ่ม19 ปีใช้อาวุธปืนยิงตัวเองสาหัสคาสนามยิงปืนค่ายสุรนารี 2 โคราช หลังสมัครเป็นสมาชิกเข้าสนามยิงปืนเป็นวันแรก กองทัพภาคที่ 2 สั่งปิดสนามยิงปืนชั่วคราวพร้อมตั้ง กก.สอบข้อเท็จจริง ด้านตำรวจระบุ ล่าสุดยังไม่พบข้อมูลที่ชี้ชัดถึงแรงจูงใจในการก่อเหตุ
วันนี้ (7 ส.ค.69) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ล่าสุดทางกองทัพภาคที่ 2 ออกแถลงการณ์ชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างเป็นทางการ พร้อมสั่งปิดสนามยิงปืนชั่วคราว และตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเหตุการณ์อย่างละเอียด โดยระบุว่า เหตุเกิดเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2569 เวลา 09.44 น. นายคณิศร ได้เดินทางมายังชมรมสนามยิงปืน กองพันทหารม้าที่ 8 กองพลทหารราบที่ 3 เพื่อสมัครเป็นสมาชิก ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติตามระเบียบ ก่อนให้เช่าอาวุธปืนพก ขนาด 9 มม. พร้อมกระสุน 50 นัด และจัดให้เข้ารับการฝึกยิงปืนตามมาตรฐาน โดยมีครูผู้ฝึกควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด
กระทั่งเวลา 12.25 น. ภายหลังการยิงกระสุนนัดสุดท้าย นายคณิศร ได้ทรุดตัวลงภายในช่องยิง ก่อนใช้อาวุธปืนยิงตัวเองจนได้รับบาดเจ็บบริเวณศีรษะ เจ้าหน้าที่สนามยิงปืนรีบเข้าปฐมพยาบาล และประสานรถพยาบาลนำส่งโรงพยาบาลค่ายสุรนารี เป็นการเร่งด่วน ซึ่งอาการล่าสุด ยังอยู่ในขั้นวิกฤติ แพทย์ให้การรักษาอย่างใกล้ชิด
กองทัพภาคที่ 2 ระบุเพิ่มเติมว่า จากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด พบว่า ผู้บาดเจ็บเดินทางโดยรถยนต์รับจ้างมาลงหน้าค่ายสุรนารี ก่อนเดินเท้าเข้าสนามยิงปืนเพียงลำพัง และกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกลำดับเหตุการณ์ไว้ได้ ตั้งแต่เดินทางมาถึง จนถึงช่วงเกิดเหตุ
ผลการตรวจสอบเบื้องต้น ยังไม่พบความผิดปกติในกระบวนการรับสมัครสมาชิก การตรวจสอบคุณสมบัติ การเช่าอาวุธปืน การฝึกยิง และการควบคุมดูแล ซึ่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามระเบียบและมาตรฐานความปลอดภัยของสนามยิงปืนทุกขั้นตอน โดยพร้อมให้ความร่วมมือกับพนักงานสอบสวนในการส่งมอบพยานหลักฐานและภาพจากกล้องวงจรปิด เพื่อประกอบการสืบสวนหาสาเหตุที่แท้จริง
ด้าน พ.ต.อ.ศิริชัย ศรีชัยปัญญา ผู้กำกับการ สภ.เมืองนครราชสีมา เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างสอบปากคำครูฝึก เจ้าหน้าที่ประจำสนามยิงปืน และญาติของผู้บาดเจ็บ รวมถึง ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดอย่างละเอียด โดยขณะนี้ยังไม่พบข้อมูลที่ชี้ชัดถึงแรงจูงใจในการก่อเหตุ
ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 2 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในทุกมิติ พร้อมสั่งปิดสนามยิงปืนเป็นการชั่วคราว เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสถานที่เกิดเหตุและรวบรวมพยานหลักฐาน ยืนยันว่า จะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง และเป็นธรรม พร้อมแสดงความห่วงใยต่อผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัว ขณะที่สาเหตุของเหตุการณ์ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ