เจ้าหน้าที่บูรณาการช่วยหญิงชาวจีนพร้อมลูกน้อยวัย 3 เดือน หลังสามีร้องถูกเพื่อนร่วมชาติอุ้มตัว เร่งสอบปมขัดแย้ง-กักขัง

ศูนย์ข่าวศรีราชา - ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ตำรวจท่องเที่ยว และตำรวจ สภ.บางละมุง บูรณาการกำลังเข้าช่วยเหลือหญิงชาวจีนวัย 22 ปี พร้อมลูกสาววัย 3 เดือน หลังสามีเข้าร้องขอความช่วยเหลือ อ้างถูกกลุ่มเพื่อนร่วมชาติอุ้มตัวและข่มขู่ พร้อมควบคุมตัวชาวจีน 3 คนมาสอบสวน ก่อนพบหนึ่งในนั้นอยู่ในราชอาณาจักรเกินกำหนดอนุญาตและมีหมายจับคดีฉ้อโกง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.ต.อ.นภัสพงษ์ โฆษิตสุริยมณี ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย พ.ต.ท.ปราบดา สุขสุนทรีย์ สารวัตรตำรวจท่องเที่ยว สถานีตำรวจท่องเที่ยว 4 กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 1 นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ตำรวจท่องเที่ยว และตำรวจชุดสืบสวน สภ.บางละมุง เข้าช่วยเหลือ น.ส.Guan Wenxiu อายุ 22 ปี สัญชาติจีน พร้อมบุตรสาววัย 3 เดือน และหญิงชาวเมียนมาอีก 1 คน ภายในซอยนาเกลือ 16 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
พร้อมกันนี้ เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวชาวจีน 3 คน ประกอบด้วย นาย Liu Zhongping, นาง Liu Xiaoxia และนาย Liu Minglong อายุ 37 ปี เพื่อนำตัวเข้าสอบสวน
การเข้าช่วยเหลือครั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 5 สิงหาคมที่ผ่านมา นาย Luo Fei อายุ 26 ปี สัญชาติจีน สามีของผู้เสียหาย เดินทางเข้าพบตำรวจท่องเที่ยว เพื่อขอให้ช่วยติดตามภรรยาและลูกสาววัย 3 เดือน หลังหายตัวออกจากหมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง โดยอ้างว่าถูกนาย Liu Minglong ข่มขู่ว่าจะทำร้ายภรรยาและลูก เนื่องจากก่อนหน้านี้ตนพยายามหลบหนีออกจากกลุ่ม และเคยถูกกักขังมาก่อน
จากการสืบสวน เจ้าหน้าที่พบข้อมูลว่า ผู้เสียหายถูกพาตัวไปยังรีสอร์ตแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง โดยระหว่างนั้น นาย Luo Fei ยังสามารถติดต่อภรรยาได้ทางโทรศัพท์ แต่ภรรยาไม่ยอมเปิดเผยสถานที่ที่อยู่
ต่อมา เมื่อกลุ่มผู้ต้องสงสัยทราบว่าถูกเจ้าหน้าที่ติดตาม จึงพาหญิงชาวจีนพร้อมลูกสาวมาปล่อยไว้บริเวณซอยนาเกลือ 16 เมื่อเวลาประมาณ 02.30 น. ของวันที่ 6 สิงหาคม
ล่าสุดวันนี้ ( 7 ส.ค.) ร.ต.อ.เอกชัย ไชยอำพร รองสารวัตร (สอบสวน) สภ.บางละมุง ได้สอบปากคำหญิงชาวจีนผู้เสียหาย ซึ่งให้การว่า ก่อนเกิดเหตุมีปากเสียงกับสามี จึงตัดสินใจออกไปพักอยู่ที่อื่นด้วยความสมัครใจ
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การดังกล่าว เนื่องจากพยานหลักฐานและคำให้การของผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายยังมีข้อขัดแย้งกัน จึงอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและสอบสวนข้อเท็จจริงอย่างละเอียด เพื่อพิจารณาว่าเข้าข่ายการกักขังหน่วงเหนี่ยวหรือมีความผิดอื่นหรือไม่
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินคดีกับนาย Liu Minglong ในข้อหา อยู่ในราชอาณาจักรเกินกำหนดอนุญาต 56 วัน พร้อมตรวจสอบประวัติพบว่าเคยถูกจับกุมตามหมายจับของศาลจังหวัดพัทยา ในคดีร่วมกันฉ้อโกง ปลอมเอกสารราชการ ใช้เอกสารราชการปลอม และนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
ส่วนผู้ต้องสงสัยชาวจีนอีก 2 คน ยังอยู่ระหว่างการสอบสวน หากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด เจ้าหน้าที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.