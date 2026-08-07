น้อยไปมั้ย! บุรีรัมย์พบผู้มีคะแนนสอบขรก.ท้องถิ่นผิดปกติส่อทุจริต 11 ราย จากสอบผ่านบรรจุ 81 เตรียมเพิกถอนบรรจุแต่งตั้ง

บุรีรัมย์- กก.ข้าราชการส่วนท้องถิ่นจ.บุรีรัมย์ เตรียมพิจารณาเพิกถอนคำสั่งบรรจุแต่งตั้ง ผู้ผ่านการสอบแข่งขันบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่บรรจุไปแล้ว เผยตรวจพบค่าคะแนนผิดปกติส่อทุจริตสอบ 11 ราย จากรายชื่อบัญชีสอบผ่านและบรรจุ 81 ราย แจ้งสละสิทธิไป 3 ราย
วันนี้ ( 7 ส.ค.69) ภายหลังจากที่คณะกรรมการกลางการสอบสวนแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) และคณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) มีมติยกเลิกประกาศเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ในกรณีทุจริตคะแนนสอบ ปี 2568 รวม 5,925 ราย ในหลายจังหวัดทั่วประเทศนั้น
ล่าสุดวันนี้ ทีมข่าวได้สอบถามข้อมูลจาก นายรังสรรค์ วรรณแสน ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ ในส่วนของผู้ที่สอบผ่านและได้รับการบรรจุแต่งตั้ง และผู้ที่อาจจะถูกเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์
นายรังสรรค์ ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ ระบุว่า บัญชีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ปี 2568 เป็นบัญชีของคณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือ (ก.กลาง) เป็นผู้จัดสอบและบริหารบัญชี ในส่วนของ ก.จังหวัด หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็น อบจ. เทศบาล และ อบต. มีตำแหน่งว่างก็จะรายงานให้ ก.กลาง เพื่อขอใช้บัญชีเท่านั้น เมื่อรายงานไปผู้ที่ผ่านการสอบแข่งขัน ก็จะเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตัวเองมีความประสงค์ จะไปบรรจุแต่งตั้ง หลังจากเลือกแล้ว ก.กลาง ก็จะมีหนังสือแจ้งรายชื่อบุคคลที่แจ้งความประสงค์จะบรรจุแต่งตั้ง เพื่อให้ ก. จังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วบรรจุแต่งตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ ซึ่งหลังจากมีมติแล้วทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะไปออกคำสั่งบรรจุแต่งตั้งตามขั้นตอน
ในส่วนของจ.บุรีรัมย์ ที่มีการขอใช้บัญชีไป 3 ครั้ง โดยครั้ง 1 บรรจุแต่งตั้งไป 1 อัตรา ครั้งที่สอง 60 อัตรา และครั้งที่สาม บรรจุแต่งตั้ง 20 อัตรา รวมที่แจ้งความประสงค์บรรจุแต่งตั้ง 81 อัตรา แต่ในจำนวนนี้มีการแจ้งสละสิทธิไป 3 อัตรา ทั้งนี้จากข้อมูลที่มีการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่ามีผู้ที่มีค่าคะแนนผิดปกติตามบัญชีรายชื่อที่บรรจุแต่งตั้งในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ จำนวน 11 ราย แต่ต้องรอแจ้งผลจาก ก.กลาง อีกครั้ง
ทั้งนี้ในวันที่ 27 – 28 ส.ค.69 นี้ ทางคณะกรรมการ ก.จังหวัด ก็จะได้ทำการตรวจสอบว่าผู้ที่บรรจุแต่งตั้งไปแล้ว มีค่าคะแนนผิดปกติจริงๆ กี่ราย เพื่อที่จะเสนอ ก.จังหวัด และรายงานต้นสังกัดดำเนินการเพิกถอนคำสั่งบรรจุแต่งตั้ง หรือดำเนินการตามแนวทางที่ ก.กลางกำหนดต่อไป
สำหรับผู้ที่บรรจุแต่งตั้งไปแล้วไม่ได้มีค่าคะแนนผิดปกติ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบ ก็จะได้รับการบรรจุแต่งตั้งทำงานต่อไปตามปกติ แต่ผู้ที่มีคะแนนผิดปกติที่อาจเกี่ยวข้องทุจริตสอบ ต้องเพิกถอนคำสั่งบรรจุแต่งตั้ง อย่างไรก็ตามรอดูแนวทางของคณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) อีกครั้งว่าจะมีคำสั่งให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ก.จังหวัด ดำเนินการอย่างไรต่อไป