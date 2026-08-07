อปท.โคราชรอล้างกระดานขรก. 153 ราย ถูกเพิกถอนสิทธิกรณีทุจริตสอบ ท้องถิ่นจังหวัดฯยันยังทำงานปกติ รอคำสั่งเป็นทางการ

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- สะเทือน อปท.โคราช รอล้างกระดานข้าราชการ 153 ราย ถูกเพิกถอนสิทธิจากกรีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นครั้งใหญ่ ขณะท้องถิ่นจังหวัดฯ ยันยังทำงานตามปกติ รอคำสั่งเป็นทางการในเดือนนี้ ส่วนประเด็นคืนเงินเดือนหรือค่าตอบแทน ยึดแนวทางของศาลชี้ชัดผู้ปฏิบัติราชการและได้รับค่าตอบแทนจากการทำงานจริงไม่ต้องเรียกคืนเงิน
วันนี้ ( 7 ส.ค.69) ผู้สื่อข่าวรายงาน กรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลว่า จังหวัดนครราชสีมามีผู้ถูกเพิกถอนสิทธิ จากกรณีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จำนวน 153 ราย ซึ่งสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล และ องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) นั้น ล่าสุด วันนี้ (7 ส.ค.69) ทางสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา ระบุว่า ขณะนี้ยังไม่ได้รับรายชื่ออย่างเป็นทางการจากส่วนกลาง จึงยังไม่สามารถยืนยันจำนวนผู้ได้รับผลกระทบได้
นายอนันต์ ถ้ำทอง ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า ขณะนี้บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ เนื่องจากรายชื่อผู้ถูกเพิกถอน ยังไม่ได้ส่งมายังจังหวัด โดยคณะกรรมการกลางได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้แล้ว และจะจัดส่งมายังจังหวัดภายในเดือนสิงหาคมนี้ ซึ่งเมื่อจังหวัดได้รับรายชื่ออย่างเป็นทางการ จะนำเรื่องเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดฯ เพื่อพิจารณามีมติก่อนแจ้งไปยังต้นสังกัด ได้แก่ อบจ. เทศบาล และ อบต. ให้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป”
ส่วนประเด็นเงินเดือนหรือค่าตอบแทนที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับก่อนมีคำสั่งเพิกถอนสิทธินั้น นายอนันต์ฯ ระบุว่า “แนวทางของศาลวางหลักไว้ชัดเจนว่า ผู้ที่ปฏิบัติราชการและได้รับค่าตอบแทนจากการทำงานจริง ไม่ต้องเรียกคืนเงินเดือนหรือค่าตอบแทนดังกล่าว เนื่องจากถือว่าเป็นการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นแล้ว”
ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา ย้ำว่า ตัวเลขผู้ถูกเพิกถอน 153 ราย ที่มีการเผยแพร่ในขณะนี้ ยังไม่ใช่ข้อมูลทางราชการ และต้องรอรายชื่อจากส่วนกลางก่อน จึงจะสามารถยืนยันจำนวนผู้ได้รับผลกระทบและดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเป็นทางการได้