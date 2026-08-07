คนตัดมันบ้า! โซเชียลด่ายับผู้จัดงานวิ่งเทรล "ดอยสุเทพ" จ้างคนตัดต้นไม้ปรับเส้นทางในเขตอุทยานฯ อ้างเข้าใจผิด

เชียงใหม่-ดราม่าจัดวิ่งเทรล "ดอยสุเทพ"! ผู้จัดงานไม่รู้ใช้อะไรคิด จ้างคนตัดต้นไม้ปรับเส้นทางวิ่งในเขตอุทยานแห่งชาติ เบื้องต้น จนท.ตรวจสอบพบก่อเหตุและเตรียมเอาผิด พบเป็นงานของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับบริษัทเอกชน อ้างเข้าใจคลาดเคลื่อน
รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่าจากกรณีโซเชียลมีเดียและโลกออนไลน์เผยแพร่ภาพการตัดกิ่งไม้และติดตั้งราวจับข้ามลำห้วย ซึ่งเป็นการทำลายธรรมชาติ บริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติ วังบัวบาน–บ้านขุนช่างเคี่ยน ภายในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการปรับเส้นทางเพื่อรองรับการแข่งขันวิ่งเทรลรายการ CM6 โดยล่าสุด อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ยืนยันพบการกระทำดังกล่าวจริง และเตรียมดำเนินการเอาผิดผู้จัดกิจกรรมตามกฎหมาย
นายธงชัย นาราษฎร์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เปิดเผยว่า หลังได้รับข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ เจ้าหน้าที่ได้ร่วมกับคณะผู้จัดกิจกรรมลงพื้นที่ตรวจสอบเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2569 พบว่ามีการตัดแต่งกิ่งไม้และจัดทำราวจับข้ามลำห้วยจริง โดยผู้จัดกิจกรรมชี้แจงว่าได้ว่าจ้างชาวบ้านในพื้นที่เป็นผู้ดำเนินการ แต่ไม่ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่อุทยานรับทราบหรือเข้ากำกับดูแล
จากการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่เห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวเข้าข่ายฝ่าฝืนพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 ฐานดำเนินการในพื้นที่อุทยานโดยไม่ได้รับอนุญาต จึงเตรียมออกหนังสือแจ้งข้อกล่าวหาและเชิญผู้จัดกิจกรรมเข้ารับการปรับเป็นพินัย ตามพระราชบัญญัติปรับเป็นพินัย พ.ศ.2565 ซึ่งกฎหมายกำหนดโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาระดับโทษตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
สำหรับกิจกรรมวิ่งเทรลดังกล่าว จัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับบริษัทเอกชน ระหว่างวันที่ 7–9 สิงหาคม 2569 ซึ่งอุทยานฯ ได้อนุญาตให้ใช้เส้นทางเดิมที่เปิดให้จัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและหารายได้เพื่อการกุศล โดยนำส่วนหนึ่งไปสนับสนุนการฟื้นฟูป่า สวัสดิการเจ้าหน้าที่ และงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างไรก็ตาม ในช่วงเตรียมงาน ผู้จัดได้ว่าจ้างผู้รับเหมาภายนอกเข้าตัดแต่งกิ่งไม้และวัชพืชเพื่อความปลอดภัยของนักวิ่ง แต่เกิดความคลาดเคลื่อนในการสื่อสารเกี่ยวกับขอบเขตการดำเนินงาน ทำให้มีการดำเนินการเกินกว่าที่ควร และไม่ได้ประสานเจ้าหน้าที่อุทยานเข้าควบคุมการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ผู้ประกอบการยอมรับความผิดพลาด พร้อมแสดงความรับผิดชอบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางราชการ โดยยืนยันว่าเหตุการณ์เกิดจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการปฏิบัติงาน และที่ผ่านมาเคยจัดกิจกรรมลักษณะเดียวกันหลายครั้งโดยไม่เคยเกิดปัญหาเช่นนี้
นอกจากนี้อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ระบุว่า จะเชิญผู้จัดกิจกรรมร่วมตรวจสอบพื้นที่ ประเมินความเสียหาย และกำชับให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตอย่างเคร่งครัด พร้อมย้ำว่าการจัดกิจกรรมในพื้นที่อุทยานทุกประเภทต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของภาครัฐ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ แม้ต้นไม้ที่ได้รับผลกระทบจะไม่ใช่ไม้เศรษฐกิจ แต่เป็นพืชที่มีความสำคัญต่อสัตว์ป่าและระบบนิเวศของพื้นที่ก็ตาม