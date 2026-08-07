(คลิป)นับถอยหลังปิดทริปเดินทางทั่วโลก ร่าง“ฮลุน” ก็ถึงบ้านแล้ว เพื่อนบ้าน แอฟซีทยอยรวมตัวร่วมไว้อาลัย

กาฬสินธุ์-นับถอยหลังปิดทริปการเดินทางท่องเที่ยวทั่วโลก “ฮลุน โซโล่” ยูทูบเบอร์ชื่อดัง คาดถึงบ้านเกิดที่ อ.สมเด็จ เย็นนี้ ท่ามกลางกำลังใจเพื่อนบ้าน แอฟซี ยูทูบเบอร์ ร่วมไว้อาลัยและให้กำลังใจกับครอบครัว
บรรยากาศช่วงบ่ายวันนี้(7ส.ค.)ที่บ้านเลขที่ 340 บ้านสี่แยก หมู่ 10 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ บ้านเกิดของ นายบวรทัต เป็งสุข หรือ "ฮลุน โซโล่" ยูทูบเบอร์ชื่อดังสายแบกเป้เที่ยว ที่เสียชีวิตที่ประเทศจอร์เจีย หลังเจ้าหน้าที่นิติวิทยาศาสตร์ชันสูตร โดยเจ้าหน้าที่ได้นำร่างขึ้นรถตู้เดินทางกลับบ้านเกิด ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เพื่อให้ ย่า-ครอบครัวประกอบพิธีทางศาสนา ที่ยังอยู่ระหว่างการเดินทางจากกรุงเทพมหานคร ที่มีระยะทางการเดินทางกว่า 580 กิโลเมตร และคาดว่าจะเดินทางมาถึงบ้านในช่วงเย็นวันนี้
ยิ่งใกล้เวลาที่ร่างของ“ฮลุน” จะเดินทางมาถึงบ้านเกิด บรรดา เพื่อนบ้าน แอฟซี ยูทูบเบอร์ ที่ทราบข่าวเริ่มทยอยเดินทางเข้าไปยังสถานที่จัดงานที่บ้าน ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องกันพื้นที่ที่จอดรถเคลื่อนศพฮลุน เอาไว้เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้าย ที่คาดว่าเมื่อมาถึงตามธรรมเนียมก็จะมีการเปิดโลงศพเพื่อดูหน้า “ฮลุน” เป็นครั้งสุดท้าน ก่อนที่จะนำร่างไปบรรจุเข้าโลงเย็น ที่เป็นจุดสถานที่ตั้งศพบำเพ็ญกุศลตามประเพณี
นอกจากนี้มีรายงานว่าแม้จะมีประชาชนเดินทางมาให้กำลังใจจำนวนมาก คุณย่าของฮลุน เริ่มมีสีหน้าไม่สู้ดีมีอาการอ่อนล้าอย่างเห็นได้ชัด ญาติเริ่มเป็นห่วงสภาพจิตใจของคุณย่า โดยก่อนหน้านี้ คุณย่าเคยบอกว่าหากศพหลานมาถึง ย่าอาจจะไม่กล้าไปดูหน้าหลานเป็นครั้งสุดท้าย เพราะยังทำใจไม่ได้ เสียใจมาก
สำหรับการเตรียมงานศพของ ”ฮลุน โซโล่“ ได้รับการสนับสนุนจากอย่างดี จากสำนักงานเทศบาลตำบลสมเด็จ และเพื่อนบ้าน ประชาชน ได้ทยอยนำ ข้าว ปลา อาหารสดมามอบให้ เพื่อนบ้านในชุมชนได้สลับสับเปลี่ยนเข้าไปช่วยกันทำอาหารเพื่อต้อนรับประชาชนที่เข้ามาร่วมไว้อาลัยโดยไม่คิดค่าตอบแทน
ทั้งนี้ กำหนดการบำเพ็ญกุศลศพ “ฮลุน โซโล่” จะ ตั้งศพบำเพ็ญกุศล 3 วันพร้อมสวดพระอภิธรรมในช่วงเวลา 19.00 น. ระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม ที่บ้านของ “ฮลุน” ก่อนจะมีพิธีฌาปนกิจศพ ในวันที่ 11 สิงหาคม ที่วัดรังษีชัชวาล หมู่ที่ 4 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ