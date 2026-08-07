ผู้ว่าฯ กาญจน์รุดเยี่ยมเด็กเจ็บ 15 ราย เหตุเก๋งพุ่งทะลุศูนย์เด็กเล็ก สั่งเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ

กาญจนบุรี – ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา เยี่ยมอาการและให้กำลังใจเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แก่งเสี้ยน ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุรถเก๋งเสียหลักพุ่งชนอาคารเรียนจนกำแพงพังถล่ม ขณะเด็กกำลังนอนพักกลางวัน ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ 15 ราย พร้อมกำชับทุกหน่วยงานเร่งให้การช่วยเหลือและเยียวยาครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วน
วันนี้( 7 ส.ค.) นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายฑรัท เหลืองสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายสมบูรณ์ แผนสมบูรณ์ นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปยังโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา เพื่อติดตามอาการของเด็กนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุดังกล่าว พร้อมให้กำลังใจผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด
ผู้ว่าราชการจังหวัดได้กำชับให้คณะแพทย์และพยาบาลดูแลรักษาเด็กทุกคนอย่างเต็มความสามารถ พร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการช่วยเหลือและเยียวยาครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบโดยเร็วที่สุด
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลัง พ.ต.ต.วรินทร รอดพันธ์ สารวัตร (สอบสวน) สภ.เมืองกาญจนบุรี รับแจ้งเหตุรถยนต์เก๋งฮอนด้า ซิตี้ สีดำ ทะเบียน กว 731 กาญจนบุรี พุ่งชนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน หมู่ 4 บ้านหนองสองตอน ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
จากการตรวจสอบพบว่า ขณะเกิดเหตุเด็กนักเรียนเพิ่งรับประทานอาหารกลางวันเสร็จและกำลังนอนพักอยู่ภายในห้องเรียน รถยนต์คันดังกล่าวได้เสียหลักพุ่งชนกำแพงอาคารจนทะลุเข้าสู่ห้องเรียน ทำให้เศษอิฐและเศษปูนกระเด็นใส่เด็ก ส่งผลให้เด็กอายุระหว่าง 2-4 ปี ได้รับบาดเจ็บรวม 15 ราย จากเด็กทั้งหมด 34 ราย เจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา โดยแพทย์ระบุว่าเด็กทุกคนปลอดภัยและอยู่ในการดูแลอย่างใกล้ชิด
ส่วนผู้ขับขี่รถยนต์ ทราบชื่อคือ นายชัชวาลย์ ปานธรรม อายุ 54 ปี ได้รับบาดเจ็บพร้อมผู้โดยสารอีก 1 คน โดยให้การเบื้องต้นว่าเกิดอาการวูบและหน้ามืดระหว่างขับรถ ทำให้ไม่สามารถควบคุมรถได้ อย่างไรก็ตาม ผลการตรวจสอบพบสารเสพติดในร่างกายทั้งสองคน และให้การรับสารภาพว่า ก่อนเกิดเหตุได้เสพกัญชาที่โรยด้วยผงสีขาว
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจยังตรวจพบอาวุธปืน 1 กระบอกภายในรถ จึงตรวจยึดไว้เป็นของกลางเพื่อตรวจสอบที่มา ขณะที่พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อสรุปสาเหตุของอุบัติเหตุและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.