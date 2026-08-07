รวบสาวระยองข้ามฝั่งกลับไทย เจอหมายจับบัญชีม้าซบแก๊งจีนเทา เจ้าตัวลั่นโดนหลอก

หนองคาย-ตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย รวบสาวระยอง หลังกลับจากลาว เจอหมายจับ ข้อหาเปิดบัญชีม้าให้กลุ่มจีนเทา เจ้าตัวอ้างถูกหลอกให้ร่วมลงทุนกับนักลงทุนจีนในลาว เตรียมส่งตัวให้พนักงานสอบสวน สน.ลาดพร้าว เจ้าของคดีดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
วันนี้ (7 ส.ค.) พ.ต.ท.ธียาฌพัทย์ รังษิพราหมกุล รองผกก.ตม.หนองคาย พร้อมชุดสืบสวนตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย ร่วมกันจับกุมนางสาวเม อายุ 35 ปี ชาว จ.ระยอง ตามที่พนักงานสอบสวน สน.ลาดพร้าว ได้ขออนุมัติหมายจับศาลอาญา ข้อหาฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นคนอื่นและโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวง นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น
จากการสอบสวน ทราบว่าเมื่อเดือน มี.ค.69 ผู้ต้องหาได้จดทะเบียนบริษัทจำกัด ร่วมกับน้องชาย ตั้งอยู่พื้นที่ จ.สระบุรี ทำกิจการเกี่ยวกับรับติดตั้งอ่างอาบน้ำ นำเข้าสินค้าจากประเทศจีน ต้องหาทุนขยายกิจการ จึงเข้าไปตั้งกระทู้ในเฟซบุ๊ก กลุ่ม “หาผู้ร่วมทุน+หาหุ้นส่วน+นายทุน+ต่อยอด+ไอเดียธุรกิจ+อิสรภาพจากการทำงานประจำ” ต่อมาช่วงเดือน ส.ค.68 มีคนชื่อ ออย ชาวไทย ไม่ทราบชื่อและนามสกุลจริง ติดต่อเข้ามาบอกว่าทำธุรกิจที่ลาวมีนายทุนจีนให้การสนับสนุนเงินทุน ชักชวนให้ตนร่วมลงทุนด้วย
จึงได้ติดต่อพูดคุยธุรกิจนัดพบกันที่กรุงเทพฯ โดยอ้างว่านายทุนจะนำเงินมาทำธุรกิจ ตนจึงเดินทางไปพบจากนั้นคนชื่อ ออย แจ้งว่านายทุนจะโอนเงินมาให้ผ่านบัญชีธนาคารที่ตนเปิดบริษัทไว้ ตนเชื่อใจจึงให้เลขบัญชีไป ต่อมามีเงินเข้าบัญชีดังกล่าวจำนวน 1,800,000 บาท จริง และเบิกให้คนชื่อ ออยไป ซึ่งออย ชวนไปพบนายทุนจีนเพื่อคุยธุรกิจที่ สปป.ลาว ด้วยกัน ถัดมาช่วง 26 ส.ค.68 ตนได้เดินทางไปลาวมีคนขับรถมารับพาไปพักที่โรงแรมในเวียงจันทน์
ต่อมามีคนจีนประมาณ 4-5 คน มาพบ มาพูดคุยขอบัญชีธนาคารและโทรศัพท์มือถือตนไป ซึ่งตอนแรกตนไม่ยินยอมจึงถูกขู่ ด้วยความกลัวจึงยอม ต่อมาคนจีนแจ้งว่าบัญชีไม่สามารถใช้การได้ บังคับให้ตนติดต่อธนาคารเพื่อปลดล็อคบัญชี ตนพยายามโทรศัพท์ติดต่อญาติฝั่งไทยให้แจ้งธนาคาร ว่าตนถูกบังคับขู่เข็ญ อย่ายอมให้ทำธุรกรรมเกี่ยวกับบัญชีดังกล่าว
ทั้งนี้ตนทราบภายหลังว่าเงินโอนเข้ามาในบัญชีอีก 1 ล้านบาท กลุ่มชายจีนไม่สามารถถอนเงินได้ เนื่องจากบัญชีถูกระงับ ต่อมาตนถูกปล่อยตัวจึงได้เดินทางกลับประเทศไทย แล้วไปแจ้งความร้องทุกข์ที่ สภ.ระยองไว้ โดยไม่ทราบว่าตนมีหมายจับ ซึ่งเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะได้ส่งตัวให้พนักงานสอบสวน สน.ลาดพร้าว เจ้าของคดีดำเนินการตามกฎหมายต่อไป