เชียงใหม่เร่งปั้น“กาแฟอินทนนท์” ขึ้นทะเบียน GI ตัวใหม่ ติดอาวุธผู้ประกอบการ 100 ราย ดันสินค้าอัตลักษณ์สู่ตลาดพรีเมียม

เชียงใหม่- พาณิชย์เชียงใหม่เดินหน้ายกระดับเศรษฐกิจฐานรากสู่ตลาดมูลค่าสูง จัดเวิร์คช้อป “CHIANGMAI GI NEXT 2026” ติดอาวุธให้เกษตรกรและผู้ประกอบการท้องถิ่นกว่า 100 ราย พร้อมปักหมุดผลักดัน “กาแฟอินทนนท์” เป็นสินค้า GI รายการใหม่ เร่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ “เชียงใหม่เมืองกาแฟ” อย่างเต็มรูปแบบ
จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้าขับเคลื่อนสินค้าอัตลักษณ์สู่ตลาดมูลค่าสูง โดยมี นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมสัมมนา “CHIANGMAI GI NEXT 2026” ณ โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท เชียงใหม่ ภายใต้โครงการส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์เด่น และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 มุ่งพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ กว่า 100 ราย ให้สามารถยกระดับสินค้า สร้างแบรนด์ เชื่อมโยงตลาด และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่ากิจกรรม “CHIANGMAI GI NEXT 2026” มุ่งเปลี่ยนสินค้า “ของดีท้องถิ่น” ไปสู่การสร้าง สินค้าอัตลักษณ์ ที่มีเรื่องราว คุณภาพ และมูลค่าเพิ่ม โดยผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับองค์ความรู้ด้านการยกระดับมาตรฐานสินค้า การสร้าง Storytelling การเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจและการจับคู่ทางการค้า รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Digital Traceability เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและตรวจสอบย้อนกลับสินค้าได้ตั้งแต่แหล่งกำเนิด
หนึ่งในเป้าหมายสำคัญคือการผลักดัน “กาแฟอินทนนท์” สู่การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) รายการใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อต่อยอดศักยภาพตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เชื่อมโยงเกษตรกร โรงคั่ว คาเฟ่ โรงแรม ร้านอาหาร และภาคการท่องเที่ยว ขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่การเป็น “เชียงใหม่เมืองกาแฟ” โดย ขณะเดียวกัน “มะแขว่นเชียงใหม่” ซึ่งจ่อขึ้นทะเบียน GI รายการใหม่ หลังพ้นระยะเวลาคัดค้านเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2569 ที่ผ่านมา
ปัจจุบัน จังหวัดเชียงใหม่มีสินค้า GI จำนวน 7 รายการ อาทิ ผ้าตีนจกแม่แจ่ม ร่มบ่อสร้าง ศิลาดลเชียงใหม่ กาแฟเทพเสด็จ ข้าวก่ำล้านนา ส้มสายน้ำผึ้งฝาง ลิ้นจี่จักรพรรดิฝาง สร้างรายได้รวมกว่า 2,970 ล้านบาทต่อปี สะท้อนศักยภาพของสินค้าอัตลักษณ์ในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยโครงการฯ มุ่งขับเคลื่อน 3 แนวทางสำคัญ ได้แก่ การพัฒนาอัตลักษณ์และ Soft Power ต่อยอดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เด่นสู่ตลาดพรีเมียม การผลักดัน “กาแฟอินทนนท์” สู่การขึ้นทะเบียน GI และการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดยุคใหม่
ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชน นักท่องเที่ยว และผู้สนใจ ร่วมชม ชิม และเลือกซื้อสินค้าอัตลักษณ์เชียงใหม่ ในงานแสดงสินค้า “CHIANGMAI GI NEXT 2026” จำนวน 20 คูหา ระหว่างวันที่ 14–18 สิงหาคม 2569 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แอร์พอร์ต เชียงใหม่ พบกับผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเกษตรกรและผู้ประกอบการ พร้อมสัมผัสเรื่องราวและศักยภาพของสินค้าเชียงใหม่ที่กำลังก้าวสู่ตลาดมูลค่าสูง