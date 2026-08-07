ระทึก! เก๋งพุ่งชนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเมืองกาญจน์ เด็กบาดเจ็บ 15 ราย ตำรวจเร่งสอบคนขับ

กาญจนบุรี – เกิดเหตุระทึกเมื่อรถยนต์เก๋งพุ่งชนกำแพงและอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองตอน ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ส่งผลให้เด็กเล็กได้รับบาดเจ็บ 15 ราย โชคดีอาการไม่รุนแรง ขณะที่อาคารได้รับความเสียหาย ตำรวจอยู่ระหว่างสอบสวนหาสาเหตุ
เวลา 12.00 น. วันนี้( 7 ส.ค.)เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองกาญจนบุรี รับแจ้งเหตุรถยนต์เก๋งพุ่งชนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองตอน หมู่ 4 ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมหน่วยกู้ชีพและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ที่เกิดเหตุพบรถยนต์เก๋ง ฮอนด้า ซิตี้ สีดำ ทะเบียน กว 731 กาญจนบุรี อยู่ในสภาพพุ่งชนกำแพงและตัวอาคารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับความเสียหาย จากเหตุการณ์ดังกล่าวมีเด็กเล็กได้รับบาดเจ็บจำนวน 15 ราย เบื้องต้นเป็นอาการบาดเจ็บเล็กน้อย เจ้าหน้าที่เร่งให้การช่วยเหลือและนำส่งโรงพยาบาลเพื่อทำการตรวจรักษา
ส่วนผู้ขับขี่รถยนต์คันดังกล่าว ซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุ มีจำนวน 1 ราย ถูกควบคุมตัวไว้เพื่อดำเนินการสอบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุ และดำเนินคดีตามกฎหมาย
เบื้องต้น พนักงานสอบสวน สภ.เมืองกาญจนบุรี อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน ตรวจสอบสภาพรถ สภาพแวดล้อมในที่เกิดเหตุ และสอบปากคำผู้เกี่ยวข้อง เพื่อสรุปสาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์ต่อไป.