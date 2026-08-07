เปิดวาร์ป “หมอกาย” กุมารแพทย์สุดหล่อ รพ.วิเศษชัยชาญ กลายเป็นไวรัลชั่วข้ามคืน เจ้าตัวงงแต่ดีใจ ชวนดูแลลูกห่างไกลโรคระบาด

อ่างทอง – โลกออนไลน์แห่เปิดวาร์ป “หมอกาย” กุมารแพทย์หนุ่มหล่อแห่งโรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง หลังเพจเฟซบุ๊กของโรงพยาบาลเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตารางออกตรวจ จนกลายเป็นไวรัล มีผู้เข้ามากดไลก์ แชร์ และแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก โดยเฉพาะบรรดาคุณแม่ที่แซวว่า “อยากพาลูกไปหาหมอทันที” ขณะที่ผู้ปกครองที่เคยใช้บริการต่างยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่า นอกจากหน้าตาดีแล้ว ยังพูดจาอ่อนโยน ใส่ใจคนไข้ และดูแลเด็กเป็นอย่างดี
วันนี้ ( 7 ส.ค.)ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระแสไวรัลดังกล่าวเกิดขึ้นหลังเฟซบุ๊กของโรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ โพสต์ประชาสัมพันธ์แจ้งว่า นายแพทย์พันธการต์ วีรเวทสกุล หรือ “หมอกาย” กุมารแพทย์ จะออกตรวจทุกวันจันทร์–ศุกร์ เวลา 08.00–12.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์) พร้อมแนบภาพคุณหมอประกอบโพสต์ ซึ่งใช้เวลาไม่นานก็มีผู้คนเข้ามากดไลก์และแชร์ต่อจำนวนมาก จนกลายเป็นกระแสบนโลกโซเชียล
หมอกาย เปิดเผยว่า ตอนแรกที่ทราบว่าตัวเองกลายเป็นไวรัล รู้สึกงงมาก เพราะเป็นเพียงการประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลตามปกติ แต่กลับได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม ถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะช่วยให้ประชาชนรู้จักโรงพยาบาลมากขึ้น มีเพื่อนและคนรู้จักโทรศัพท์เข้ามาแซวจำนวนมาก จนต้องปิดโทรศัพท์ไปพักหนึ่ง
แม้จะกลายเป็นคนดังชั่วข้ามคืน แต่หมอกายยืนยันว่า สิ่งสำคัญที่สุดยังคงเป็นการดูแลรักษาผู้ป่วย พร้อมฝากถึงผู้ปกครองให้เฝ้าระวังการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก และโรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งยังพบผู้ป่วยในช่วงนี้ โดยขอให้ดูแลสุขอนามัยของเด็กอย่างใกล้ชิด ล้างมือสม่ำเสมอ และหากมีอาการผิดปกติควรรีบพบแพทย์
นอกจากนี้ หมอกายยังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาโรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ ผ่านการร่วมงาน พิธีทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อสมทบทุนจัดตั้งศูนย์ไตเทียมและศูนย์รักษาผู้ป่วยโรคเฉพาะทาง โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ ซึ่งจัดโดยวัดหลวงสุนทราราม โดยจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2569 ณ อาคารวิฑูรย์–นวลเพ็ญ ภัทรเลาหะ โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง เพื่อนำรายได้ไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และยกระดับการรักษาผู้ป่วยในพื้นที่ต่อไป.