(คลิป)เหี้ยมเกิน!เผยภาพชายใจโหดขี่ จยย.ลาก “ตังตัง”สุนัขหนักเกือบ 50 โลฯครูดไปกับพื้นถนนลำปางจนเลือดอาบ

ลำปาง – จิตใจโหดเหี้ยมเกิน..เผยภาพวงจรปิดชายขี่ จยย.ลากสุนัขลาบราดอร์ชื่อ “เจ้าตังตัง” ไปตามถนนกลางลำปางไกลถึง 2 กิโลเมตร ก่อนนำไปทิ้งหน้าตลาดสดสภาพเลือดอาบทั้งตัว พ่อค้าแม่ค้าเห็นสุดเวทนาช่วยลงขันให้เทศกิจนำส่งรักษา เจ้าของรู้เรื่อง-เห็นคลิปถึงกับน้ำตาไหลถาม..ยังเป็นคนอยู่ไหม
พ่อค้าแม่ค้าบริเวณตลาดสดออมสิน พบสุนัขพันธุ์ลาบราดอร์สีดำ ถูกนำมาทิ้งไว้หน้าตลาดสด เมื่อเช้ามืดวันที่ 6 ส.ค.ที่ผ่านมา ในสภาพเลือดไหลทั่วตัว บริเวณเท้าและลำตัวมีแผล จึงได้ประสานเจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลนครลำปางมาช่วยเหลือนำตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลสัตว์ พร้อมช่วยระดมเงินช่วยค่ารักษา เนื่องจากยังไม่ทราบว่าเป็นสุนัขของใคร
ต่อมาเจ้าของสุนัขทราบจึงรีบไปติดตามที่โรงพยาบาลสัตว์เพื่อดูอาการของ “น้องตังตัง” ก่อนรับกลับบ้าน หลังจากนั้นจึงได้ตระเวนตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามถนน จนเห็นภาพสุดสะเทือนใจ..เมื่อพบว่าน้องตังตังถูกคนใจร้าย ซึ่งเป็นชายขี่รถจักรยานยนต์ลากไปตามถนน จากถนนท่ามะโอ ผ่านหน้ามิวเซียมลำปาง แล้วย้อนศรเข้ามากลางตลาด มาจอดปลดโซ่ทิ้งน้องตังตังไว้ที่ตลาดก่อนจะขี่จักรยานยนต์หนีไป รวมระยะทางที่ถูกลากมากับถนนกว่า 2 กิโลเมตร จนเท้าเป็นแผลฉีกทั้ง 4 เท้า รวมถึงลำตัวด้วย
ผู้เห็นเหตุการณ์ระบุว่าชายคนที่ลากสุนัขมาอ้างว่า..กลัวสุนัขไล่กัด จึงขี่จักรยานยนต์หนีแต่โซ่ติดรถ จากนั้นเจ้าของจึงเข้าแจ้งความที่ สภ.เมืองลำปาง เมื่อวานนี้ และได้นำเรื่องน้องตังตังเผยแพร่ในเฟซบุ๊ก ซึ่งเมื่อคนเห็นคลิปความโหดร้ายต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกัน ขอให้เจ้าของน้องตังตังดำเนินคดีให้ถึงที่สุด เพราะจิตใจโหดเหี้ยมเกินมนุษย์ และสงสารน้องมาก
ล่าสุดวันนี้ (7 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สอบถามนายณชเขตุ ดวงประภา อายุ 39 ปี เจ้าของน้องตังตัง ซึ่งชี้ให้ดูบาดแผลที่อุ้งเท้าของน้องทั้ง 4 เท้า บางจุดเล็บถึงขั้นเกือบหลุด พร้อมเปิดเผยว่าตอนนี้น้องตังตังปลอดภัยแล้ว เมื่อวานน้องไม่กินอาหารและเพิ่งกินได้เช้าวันนี้ แต่ยังมีอาการละเมอ ซึม มีน้ำตาและผวาอยู่
นายณชเขตุ เล่าว่า วันเกิดเหตุน้องตังตังนอนเฝ้าอู่ซ่อมรถ ส่วนตนมาพักที่บ้านอีกหลังหนึ่ง วันนั้นโซ่น้องตังตังขาดและมีโซ่ติดไปกับน้องด้วย ตนมาทราบอีกทีว่าน้องตังตังถูกคนใจร้ายลากไปตามถนนไกลกว่า 2 กม.ก็ช่วงเช้าของวานนี้จึงรีบไปที่โรงพยาบาลสัตว์ พอตังตังเห็นตนเขาก็ดีใจเข้ามาหา
แต่ก็ต้องสะเทือนใจเมื่อเห็นบาดแผลของน้อง พอติดตามกล้องวงจรปิดและเห็นภาพตอนที่น้องถูกลากไปตามถนน ตนซึ่งเป็นผู้ชายถึงกับร้องไห้นอนไม่หลับ พฤติกรรมเขาโหดร้ายไม่รู้ว่าถูกเลี้ยงดูมาในสภาพไหนถึงทำกับสัตว์ได้ขนาดนี้ เท่าที่ทราบจากคำบอกเล่าพอรู้ตัวคนก่อเหตุแล้ว เป็นพ่อค้าขายกับข้าวอยู่ที่ตลาดแห่งหนึ่ง
..เขาอ้างว่ารถจยย.เขาชนน้องตังตังแล้วโซ่น้องติดไปกับรถจยย.เขาทำให้ลากไปโดยที่ไม่รู้ตัว ซึ่งดูจากภาพกล้องวงจรมันไม่ใช่เพราะบางช่วงน้องวิ่งเองได้ แต่ส่วนใหญ่น้องถูกลากไป บางช่วงจะเห็นเขาเหลียวหลังมองอยู่เป็นระยะทางกว่า 2 กม.
“หมาหนัก 43 กก.หากชนแล้วโซ่ติดรถคงล้มแล้ว และหากจะช่วยน้องที่โซ่ติดมีตั้งหลายวิธี ขอให้คนช่วยก็ได้ แจ้งจนท.ก็ได้และอีกหลายวิธี แต่นี่ลากยาวเลย ส่วนตัวก็อยากจะถามเขาว่าเขายังเป็นคนอยู่ไหม ไม่รู้เขาโตมาแบบไหน ครอบครัวเขาเลี้ยงมาอย่างไร ส่วนตนเองโตมากับหมากับแมวเห็นแล้วก็รับไม่ได้ ทำไมเขาถึงใจร้ายแบบนี้ หลังจากนี้ก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของจนท.ตำรวจแล้ว”