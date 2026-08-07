IRPC หนุนโรงเรียนวัดป่าประดู่ ซ้อมแผนอพยพหนีไฟ เสริมทักษะรับมือเหตุฉุกเฉินกว่า 1,800 คน

ระยอง – บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เดินหน้าส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษา สนับสนุนการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับโรงเรียนวัดป่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินและสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้อง ลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัย
เมื่อเร็วๆ นายภุชงค์ วีรวงศ์ เจ้าหน้าที่อาวุโส กิจการเพื่อสังคมและชุมชนสัมพันธ์ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) นำทีมเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน (ECC) และเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ ร่วมสนับสนุนการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินให้กับโรงเรียนวัดป่าประดู่ โดยมีนางสุมาลี สุขสาร ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมการฝึกซ้อมรวมกว่า 1,800 คน
การฝึกซ้อมครั้งนี้มุ่งเน้นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการอพยพหนีไฟอย่างถูกต้อง ตั้งแต่การรับรู้สัญญาณเตือนภัย การตั้งสติและหยุดกิจกรรมทันที การใช้บันไดหนีไฟแทนลิฟต์ การเดินอพยพอย่างเป็นระเบียบโดยชิดขวา ไม่วิ่ง เพื่อเปิดทางให้เจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงาน รวมถึงการรวมพล ณ จุดปลอดภัยและตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมให้ครบถ้วน
ทั้งนี้ การซ้อมแผนอพยพหนีไฟถือเป็นกิจกรรมสำคัญในการเสริมสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย ช่วยให้ครู บุคลากร และนักเรียนสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเมื่อเกิดเหตุจริง ลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด “ห่วงใย ใส่ใจ แบ่งปัน” เพื่อร่วมสร้างความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป