ย่า-ญาติเตรียมรับร่าง “ฮลุน โซโล่” กลับถึงบ้านเย็นนี้ ตั้งสวด 3 คืน ฌาปนกิจ 11 ส.ค.นี้

กาฬสินธุ์ - ครอบครัวและชาวบ้านเตรียมพร้อมรับร่าง “ฮลุน โซโล่” ยูทูบเบอร์สายลุยชื่อดัง คาดเดินทางถึงบ้านเกิดกาฬสินธุ์ช่วงเย็นวันนี้ ด้านย่าเผยเลขเด็ดอายุหลานชาย ทำเอาสลากฯ หมดเกลียด ขณะที่โรงแรม-ร้านอาหารในอำเภอสมเด็จคึกคัก หลังแฟนคลับและเจ้าหน้าที่จองที่พักแน่น
วันนี้ (7 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่บ้านเลขที่ 340 หมู่ 10 บ้านสี่แยก ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นบ้านเกิดของ นายบวรทัต เป็งสุข หรือ “ฮลุน โซโล่” ยูทูบเบอร์ชื่อดังสายเดินทางท่องเที่ยวที่เสียชีวิตด้วยอาการหัวใจล้มเหลวที่ประเทศจอร์เจีย โดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา เพื่อนบ้านและแฟนคลับเริ่มทยอยเดินทางมาร่วมให้กำลังใจครอบครัว พร้อมช่วยกันจัดเตรียมสถานที่ นำวัตถุดิบประกอบอาหาร เช่น ส้มตำและไก่ทอด มาช่วยจัดเลี้ยงผู้ที่มาร่วมงาน ขณะที่ญาติระบุว่า เมนูโปรดของฮลุนคือหมูกระทะ
ภายในบริเวณบ้านมีการจัดเตรียมโลงเย็น ประดับตกแต่งดอกไม้ และวางภาพถ่ายขนาดใหญ่ของฮลุนในอิริยาบถท่องเที่ยวรอบโลก ท่ามกลางบรรยากาศความโศกเศร้าและความเสียดายต่อการจากไปก่อนวัยอันควร ทั้งนี้ มีรายงานว่า สลากกินแบ่งรัฐบาลหมายเลขท้าย 26 ซึ่งตรงกับอายุของฮลุน ได้รับความสนใจจากชาวบ้านจนขายดีเป็นพิเศษ
ด้านการอำนวยความสะดวก เทศบาลตำบลสมเด็จได้นำเต็นท์และเก้าอี้มาติดตั้งเพิ่มเพื่อรองรับประชาชน โดยมีนายอำเภอสมเด็จและเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สมเด็จ เข้าดูแลความเรียบร้อย ขณะเดียวกัน กระแสการเดินทางมาร่วมงานส่งผลให้โรงแรม รีสอร์ต และที่พักใน อ.สมเด็จ ถูกจองเต็มเกือบทั้งหมด ร้านค้าและร้านอาหารในพื้นที่กลับมาคึกคัก
สำหรับร่างของฮลุน ซึ่งผ่านการผ่าชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดอีกครั้งที่กรุงเทพฯ ออกเดินทางเมื่อเวลา 10.00 น. ที่ผ่านมา และคาดว่าจะถึง จ.กาฬสินธุ์ ในช่วงเย็นวันนี้ โดยครอบครัวกำหนดจัดพิธีสวดพระอภิธรรมตั้งแต่วันที่ 8–10 สิงหาคม 2569 และจะมีพิธีฌาปนกิจในวันที่ 11 สิงหาคม 2569 ณ วัดรังษีชัชวาล หมู่ 4 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์