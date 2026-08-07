กองทัพเรือเปิดภาพฐานปฏิบัติการชายแดนจันทบุรี-ตราด หลังปรับปรุงแล้ว ย้ำบังเกอร์แข็งแรง ใช้งานได้จริง เน้นความปลอดภัยกำลังพล

จันทบุรี - กองทัพเรือเผยภาพล่าสุดของฐานปฏิบัติการตามแนวชายแดนจังหวัดจันทบุรีและตราด หลังดำเนินการปรับปรุงสิ่งปลูกสร้างและบังเกอร์ พร้อมยืนยันที่มั่นมีความแข็งแรง ใช้งานได้จริง และออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อยกระดับความปลอดภัยของกำลังพลในการปฏิบัติภารกิจ
กองทัพเรือเดินหน้าปรับปรุงฐานปฏิบัติการตามแนวชายแดนจังหวัดจันทบุรีและตราด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันพื้นที่และเสริมความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ โดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของกำลังพลเป็นสำคัญ พร้อมยืนยันว่าบังเกอร์และที่มั่นที่ใช้งานจริงมีความแข็งแรง สามารถช่วยป้องกันและลดความสูญเสียได้หากเกิดสถานการณ์ปะทะ
จากการลงพื้นที่ของผู้สื่อข่าว พบว่าฐานปฏิบัติการหลายแห่งได้รับการปรับปรุงครอบคลุมทั้งอาคารที่ทำการ อาคารที่พักกำลังพล ที่มั่น บังเกอร์ สิ่งกีดขวาง และโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการปฏิบัติภารกิจ เพื่อรองรับการปฏิบัติงานของกำลังพลในพื้นที่ชายแดน
สำหรับบังเกอร์ที่ใช้งานจริง มีการก่อสร้างด้วยโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเสริมความแข็งแรงให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศของแต่ละพื้นที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองกำลังพลจากภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น
ทั้งนี้ กองทัพเรือระบุว่า รูปแบบของที่มั่นและบังเกอร์ในแต่ละฐานปฏิบัติการจะมีความแตกต่างกันตามลักษณะภูมิประเทศ การวางกำลัง และการประเมินระดับภัยคุกคาม บางพื้นที่มีการเสริมคันดินหรือสิ่งป้องกันเพิ่มเติม ขณะที่บางแห่งออกแบบแตกต่างกันตามลักษณะภารกิจ แต่มีเป้าหมายเดียวกัน คือการเพิ่มความปลอดภัยให้แก่กำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่แนวหน้า
ส่วนกรณีภาพที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ก่อนหน้านี้ กองทัพเรือชี้แจงว่า เป็นภาพที่บันทึกไว้ในช่วงเวลาหนึ่งของการดำเนินงาน จึงไม่สะท้อนสภาพปัจจุบันของฐานปฏิบัติการ เนื่องจากหลายพื้นที่ได้ดำเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ และมีความพร้อมรองรับการปฏิบัติภารกิจตามแผนที่กำหนดแล้ว.