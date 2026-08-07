แกะรอยพบคู่หูทรชนลาวปล้นร้านทองกลางห้างดังเชียงของ นั่งเรือข้ามโขง-ควบคัมรี่เผ่นต่อติดพรมแดนจีน

เชียงราย/เชียงใหม่ – ตำรวจไล่แกะรอยพบ..คู่หูทรชนชาวลาวหนึ่งเดินข้ามด่านฯอีกหนึ่งขับเรือข้ามแดน เช่า จยย.ควงปืนยิง-ขู่ บุกปล้นร้านทองกลางห้างฯดังเชียงของ กวาดสร้อย-แหวน หนักรวมไม่ต่ำกว่า 184 บาด มูลค่า 13 ล้าน ยัดเป้ควบมอ’ไซค์จอดทิ้งก่อนนั่งเรือหนีข้ามโขง ขับคัมรี่เผ่นข้ามแขวงจ่อพรมแดนลาว-จีน
กรณีคนร้ายเป็นชายชาว สปป.ลาว 2 คน ถือปืนพกสั้นบุกเข้าปล้นร้านทองเยาวราชกรุงเทพ สาขาห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย และกวาดเอาทองคำรูปพรรณหนักกว่า 184 บาท มูลค่าประมาณ 13 ล้าน หลบหนีข้ามแม่น้ำโขงไปยังฝั่งเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว ที่อยู่ตรงกันข้าม ทันทีเมื่อเย็นวันที่ 4 ส.ค.2569 ที่ผ่านมานั้น
ล่าสุดวันนี้(7 ส.ค.) เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถจับกุมตัวคนร้ายได้ เนื่องจากยังหลบหนีอยู่ในเขตประเทศเพื่อนบ้าน แต่ระบุตัวบุคคลว่าเป็นใคร ซึ่งศาลจังหวัดเทิงได้มีหมายจับที่ จ.241 ปี 2569 ลงวันที่ 5 ส.ค.2569 ให้จับกุมตัวนายคำทิด พรประสิด อายุ 28 ปี หรือนายสมชาย ทิพวัน อายุ 32 ปี ชาวเมืองบ่อแก้ว แขวงบ่อแก้ว
รวมทั้งแกะรอยเส้นทางหลบหนีได้ว่า หลังก่อเหตุได้นั่งเรือข้ามแม่น้ำโขงไปยังเมืองห้วยทราย จากนั้นถอดเสื้อผ้าเพื่อสวมใส่ชุดใหม่ก่อนขับรถยนต์หลบหนีออกจากเมืองห้วยทรายขึ้นไปทางทิศเหนือของ สปป.ลาว ติดชายแดน สปป.ลาว-จีน แล้ว
พล.ต.ท.กฤติธาพล ยี่สาคร ผบช.ภ.5 เปิดเผยว่าขณะนี้มีหมายจับผู้ต้องหาทั้ง 2 คนแล้วและเจ้าหน้าที่พบพฤติกรรมว่าก่อนเกิดเหตุนายคำทิดได้เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยทางด่านปกติ ส่วนนายสมชายนำเรือมาจอดรอไว้ที่ริมฝั่ง จากนั้นได้ร่วมกันไปก่อเหตุปล้นร้านทองที่ห่างจากแม่น้ำโขงเพียงประมาณ 2 กิโลเมตร หลังก่อเหตุโดยใช้เวลาไม่เกิน 10 นาทีก็หลบหนีข้ามฝั่งไปก่อนใช้รถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นคัมรี่ ขับหลบหนีออกจากแขวงบ่อแก้วขึ้นไปทางทิศเหนือสู่แขวงหลวงน้ำทา ห่างจากชายแดนไทยประมาณ 200 กิโลเมตร
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ประสาน สปป.ลาว เพื่อติดตามจับกุมแล้ว รวมทั้งขอฝากร้านทองและมีทรัพย์สินที่ติดชายแดนให้ช่วยกันระวังด้วย เพราะอยู่ติดชายแดนทำให้ติดตามหาตัวได้ยาก หากเป็นประเทศไทยคงจับกุมตัวได้แล้ว แต่ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ทราบตัวผู้ก่อเหตุทั้ง 2 คนแล้ว.