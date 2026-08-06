(คลิป) ระทึก! สวนสัตว์โคราชระดมจนท. เคลื่อนย้าย“ตะโขง”ยักษ์ใหญ่ยาว 4.52 เมตร "เจ้าฟาโรห์"ดิ้นสู้สุดฤทธิ์

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- ระทึก! สวนสัตว์โคราชระดมจนท.เกือบ 20 คน เคลื่อนย้าย“ตะโขง”ยักษ์ใหญ่ ขนาดยาว 4.52 เมตร ไปยังโซนจัดแสดงชั่วคราวด้วยความทุลักทุเล เพื่อปิดปรับปรุงโซนสัตว์เลื้อยคลานให้ทันสมัย เผย "เจ้าฟาโรห์" ตะโขงยักษ์ ไม่ยอมง่ายๆพยายามดิ้นสู้สุดฤทธิ์และสะบัดหมุนตัวสุดแรงตามสัญชาตญาณ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่สวนสัตว์นครราชสีมา ช่วยกันขนย้ายเจ้า “ฟาโรห์” ตะโขงยักษ์ขนาด 4.52 เมตร ขวัญในนักท่องเที่ยวประจำโซนสัตว์เลื้อยคลานไปยังโซนจัดแสดงชั่วคราว เนื่องจากทางสวนสัตว์นครราชสีมากำลังจะปรับปรุงโซนสัตว์เลื้อยคลานให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น
โดยสวนสัตว์นครราชสีมาต้องใช้เจ้าหน้าที่จำนวนมากในการเคลื่อนย้ายเจ้าฟาโรห์เนื่องจากเจ้าฟาโรห์นั้นมีขนาดใหญ่ โดยเริ่มจากการนำเชือกมามัดปากเอาไว้ ซึ่งเจ้าฟาโรห์ก็พยายามดิ้นสุดแรงและสะบัดหมุนตัวตามสัญชาตญาณเพื่อดิ้นให้หลุด จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ดึงเจ้าฟาโรห์ขึ้นมาจากบ่อก่อนที่จะนำผ้ามาปิดตาพร้อมกับใช้เจ้าหน้าที่กว่า 10 คนมานั่งทับเจ้าฟาโรห์เอาไว้เพื่อที่จะมัดเท้าทั้ง 4 ข้างของเจ้าฟาโรห์ หลังจากมัดจนเสร็จแล้วทางเจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันยกเจ้าฟาโรห์ไปขึ้นรถ ซึ่งในระหว่างนำตัวเจ้าฟาโรห์ไปยังโซนจัดแสดงชั่วคราวเจ้าหน้าที่ก็ต้องนั่งทับเอาไว้เพื่อป้องกันเจ้าฟาโรห์นั้นดิ้นหลุดระหว่างเคลื่อนย้าย
สุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็นำตัวเจ้าฟาโรห์มาถึงโซนจัดแสดงชั่วคราวก่อนที่จะช่วยกันหามเจ้าฟาโรห์ลงจากรถ ซึ่งค่อนข้างจะทุลักทุเลเล็กน้อยเนื่องจากขนาดตัวของเจ้าฟาโรห์แต่สามารถเคลื่อนย้ายเจ้าฟาโรห์มาจนสำเร็จโดยเจ้าฟาโรห์และเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ปลอดภัยดีโดยไม่ได้รับบาดเจ็บ