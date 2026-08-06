ระทึกค่ายสุรนารี! หนุ่ม 19 สมัครสมาชิกเข้าสนามยิงปืนวันแรก ใช้ปืนยิงตัวเองสาหัส ตร.เร่งหาสาเหตุ

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- ระทึกสนามยิงปืนค่ายสุรนารี กองทัพภาคที่ 2 หนุ่มกรุงเทพฯ 19 ปี สมัครสมาชิกเข้าสนามยิงปืนวันแรก ก่อนใช้อาวุธปืนยิงตัวเองกระสุนเจาะท้ายทอยบาดเจ็บสาหัส กู้ชีพนำส่งรพ.ด่วน จนท.ตำรวจ ทหาร พร้อม พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจพื้นที่เกิดเหตุอย่างละเอียด และตรวจสอบกล้องวงจรปิด เร่งหาสาเหตุที่แท้จริง
เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ (6 ส.ค.69) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองนครราชสีมา ได้รับแจ้งเหตุ ชายใช้อาวุธปืนยิงตัวเอง ภายในสนามยิงปืนค่ายสุรนารี กองทัพภาคที่ 2 อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จึงประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน และเจ้าหน้าที่ทหาร ก่อนเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ โดยพบร่องรอยการใช้อาวุธปืนบริเวณจุดซ้อมยิงปืน ทราบชื่อผู้ก่อเหตุคือ นายคณิศร ชุมชิด อายุ 19 ปี ชาวเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ใช้อาวุธปืนพกสั้น CZ ขนาด 9 มม. ยิงเข้าที่คอตัวเองด้านหลังใกล้ๆ ท้ายทอย 1 นัด กระสุนฝังใน เจ้าหน้าที่กู้ชีพรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ายสุรนารีอย่างเร่งด่วน ขณะนี้อาการยังอยู่ในขั้นวิกฤต แพทย์กำลังให้การช่วยเหลืออย่างเต็มกำลัง ท่ามกลางเจ้าหน้าที่ทหารที่ติดตามเฝ้าสังเกตการณ์อย่างใกล้ชิด
ภายหลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน และเจ้าหน้าที่ทหาร ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียด เก็บพยานหลักฐาน วัตถุพยาน และตรวจสอบกล้องวงจรปิด โดยเบื้องต้นพบว่า ชายคนดังกล่าวเดินทางมาที่สนามยิงปืนเพียงลำพัง หลังจากได้ซ้อมยิงปืนไปก่อนช่วงหนึ่ง แล้วจึงใช้มือขวาถือปืนยิงที่ด้านหลังคอตัวเอง
ด้าน พ.ต.อ.ศิริชัย ศรีชัยปัญญา ผู้กำกับการ สภ.เมืองนครราชสีมา เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุเมื่อเวลาประมาณ 13.00 น. วันนี้ ซึ่งหลังรับแจ้ง ได้เดินทางไปตรวจสอบ แต่ผู้บาดเจ็บถูกนำส่งโรงพยาบาลก่อนแล้ว จากการตรวจสอบ พบว่า ผู้บาดเจ็บเดินทางมาสมัครเป็นสมาชิกสนามยิงปืนรายปีเป็นวันแรก และมีครูฝึกคอยแนะนำการใช้อาวุธปืนตามขั้นตอน ก่อนจะเกิดเหตุขึ้น ส่วนสาเหตุที่แท้จริงยังอยู่ระหว่างการสอบสวน
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ได้ประสานแจ้งญาติแล้ว โดยสามารถติดต่อบิดาซึ่งอยู่จังหวัดฉะเชิงเทราได้ และญาติรับทราบเหตุการณ์ทั้งหมดแล้ว หลังจากนี้ พนักงานสอบสวนจะสอบปากคำครูฝึก เจ้าหน้าที่ประจำสนามยิงปืน และญาติของผู้บาดเจ็บ เพื่อหาสาเหตุและปัจจัยแวดล้อมของการเกิดเหตุ พร้อมตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดอย่างละเอียด ซึ่งสามารถบันทึกลำดับเหตุการณ์ไว้ได้บางส่วน เพื่อนำมาประกอบสำนวนคดี โดยขณะนี้ยังไม่พบข้อมูลที่ชี้ชัดถึงแรงจูงใจในการก่อเหตุ