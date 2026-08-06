(คลิป)“พส.จีน” เป็นกระแสกระหึ่มอีก!แห่จองคิวสวมชุดไทย-ร้อยมาลัยถวายพระวัดเจ็ดยอด

เชียงใหม่ – ดันซอฟต์พาวเวอร์วิถีไทยล้านนากระหึ่ม หนุนบรรยากาศเชียงใหม่ลุ้นมรดกโลกไปในตัว..เมื่อ “พส.(พี่สาว)จีน” เปลี่ยนผ่านจากเที่ยวถ่ายภาพแชร์โลกออนไลน์ จนทำรถไฟขบวนท้องถิ่นเชียงใหม่-ลำพูน โด่งดังมาแล้ว ล่าสุดอินเทรนด์หันสำรองคิวสวมชุดไทย-นั่งร้อยมาลัยถวายพระ กระทั่ง Ap Thai Carving ต้องเพิ่มรอบสอน
บรรยากาศการท่องเที่ยว ณ วัดโพธารามมหาวิหาร (วัดเจ็ดยอด) อ.เมืองเชียงใหม่ เป็นไปอย่างคึกคัก เมื่อกลุ่มนักท่องเที่ยวสาวชาวจีน หรือที่เรียกกันว่า "พส.(พี่สาว)จีน" ต่างพากันสวมใส่ชุดไทยโบราณเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้การร้อยมาลัยดอกไม้สด เพื่อนำไปประกอบพิธีถวายแด่พระพุทธรูป หลังจากเดินถ่ายภาพเช็กอินตามโบราณสถาน
ปรากฏการณ์นี้กำลังกลายเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมยอดนิยมที่สะท้อนการเปลี่ยนผ่านของพฤติกรรมการท่องเที่ยว จากการเดินทางเพื่อถ่ายภาพเพียงอย่างเดียว เช่น การแก่ขึ้นรถไฟขบวนท้องถิ่นเชียงใหม่-ลำพูน เพื่อภาพภาพโพสต์แชร์ในโลกออนไลน์กันจนเป็นกระแสกระหึ่มโซเชียลฯมาแล้ว มาสู่การลงมือสัมผัสและซึมซับวิถีชีวิตรวมถึงมิติวัฒนธรรมไทยอย่างแท้จริง
ธณมลพรรณ เขื่อนปัญญา หรือ "ครูแอ็ปเปิ้ล" จาก Ap Thai Carving เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวชาวจีนให้ความสนใจสำรองคิวเข้าร่วมเวิร์กช็อปอย่างต่อเนื่อง จนต้องเปิดการเรียนการสอนวันละ 2 รอบ คือรอบเช้าและรอบบ่าย โดยรูปแบบกิจกรรมจะเริ่มต้นจากการให้นักท่องเที่ยวสวมชุดไทยสไตล์โบราณเพื่อเดินถ่ายภาพความงดงามภายในบริเวณวัด จากนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้การประดิดประดอยและร้อยมาลัยดอกไม้สด
ซึ่งนอกจากจะได้ฝึกทักษะการทำหัตถศิลป์แล้ว ยังได้เรียนรู้ความหมายอันลึกซึ้งของการจัดดอกไม้บูชาพระก่อนจะนำผลงานฝีมือของตนเองไปถวายพระพุทธรูปเพื่อความเป็นสิริมงคล
กระแสความนิยมที่เกิดขึ้นนี้ได้รับอิทธิพลอย่างมากจากเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ชาวจีนที่นำเสนอประสบการณ์ผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย จนเกิดการบอกต่อและสร้างแรงบันดาลใจให้กลุ่มนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่เลือกปักหมุดกิจกรรมนี้ลงในแผนการเดินทาง การร้อยมาลัยจึงกลายเป็นตัวแทนของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism) และการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ (Experiential Tourism) ที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวต่างชาติได้ฝึกสมาธิ ความประณีต และเข้าถึงคุณค่าของวิถีกุลสตรีไทยในอดีตอย่างประทับใจ
นอกจากนี้ บรรยากาศการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยอันมีชีวิตชีวายังเกิดขึ้นในสภาวการณ์สำคัญ เนื่องจากวัดเจ็ดยอดกำลังอยู่ในช่วงของการประเมินเพื่อยกย่องให้เป็นมรดกโลก การที่นักท่องเที่ยวต่างชาติให้ความสนใจในหัตถศิลป์และวิถีพุทธบูชาท้องถิ่น จึงไม่เพียงแต่ช่วยยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพของจังหวัดเชียงใหม่ แต่ยังช่วยสะท้อนมิติของการเป็น "มรดกทางวัฒนธรรมที่ยังคงมีชีวิต" (Living Heritage) ที่สามารถเชื่อมโยงโบราณสถานและคุณค่าทางประวัติศาสตร์เข้ากับวิถีผู้คนในยุคปัจจุบันได้อย่างกลมกลืน