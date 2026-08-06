นายกเล็กอุบลฯ ติดตามสถานการณ์น้ำมูล สั่งยกระดับเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง

อุบลราชธานี-นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำชุมชนริมแม่น้ำมูล หลังฝนตกหนักต่อเนื่อง ระดับน้ำมูลเพิ่มรวดเร็ว เผยยกระดับเฝ้าระวังระดับน้ำตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมเตรียมบุคลากร และอุปกรณ์ระบายน้ำ พร้อมช่วยชาวบ้านหากน้ำท่วมฉับพลัน
วันนี้ (6 ส.ค.) ที่ชุมชนวังแดง ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ชุมชนวังแดง ติดตามสถานการณ์น้ำ หลังจากน้ำมูลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้นำชุมชน เพื่อประเมินสถานการณ์และกำหนดมาตรการป้องกันผลกระทบในพื้นที่เสี่ยง การลงพื้นที่ครั้งนี้ ได้สำรวจจุดเสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่ง ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์และกำลังเจ้าหน้าที่ ตลอดจนวางแผนรับมือหากระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เปิดเผยว่า เทศบาลนครอุบลราชธานีได้ยกระดับการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมเตรียมวัสดุอุปกรณ์ บุคลากร และดำเนินการบรรจุกระสอบทรายไว้ล่วงหน้า เพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุ นอกจากนี้ยังประสานความร่วมมือกับสำนักงานชลประทาน เพื่อเตรียมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ ไว้สำหรับเร่งระบายน้ำ หากเกิดฝนตกหนักหรือระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่
สำหรับสถานการณ์น้ำ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2569 จากอิทธิพลของลมมรสุมที่พัดปกคลุมพื้นที่ ทำให้ระดับน้ำมูลเพิ่มขึ้น 9 เซนติเมตร มีระดับน้ำอยู่ที่ 109.31 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.รทก.) หากระดับน้ำเพิ่มสูงถึง 113 ม.รทก. จะส่งผลกระทบต่อชุมชนโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช1 (วังแดง) จำนวน 14 ครัวเรือน ซึ่งทางเทศบาลนครอุบลราชธานี ได้เตรียมความพร้อมศูนย์พักพิงชั่วคราว ไว้ที่สวนสาธารณะห้วยม่วง เพื่อรองรับและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที