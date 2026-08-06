ตำรวจภาค 2 ใช้ GPR สแกนสวนมะพร้าวคดีฆ่าอำพราง 5 ศพ ขุด 2 จุดต้องสงสัย สุดท้ายไม่พบสิ่งผิดปกติ

ศูนย์ข่าวศรีราชา - ตำรวจภูธรภาค 2 ระดมผู้เชี่ยวชาญโบราณคดีและวิศวกร ใช้เครื่อง GPR สแกนสวนมะพร้าวหาหลักฐานเพิ่มเติมในคดีฆาตกรรมอำพราง 5 ศพ หลังพบสัญญาณผิดปกติใต้ดิน 2 จุด ก่อนนำรถแบ็กโฮขุดพิสูจน์ลึก 1-2 เมตร แต่ไม่พบวัตถุหรือสิ่งผิดปกติแต่อย่างใด จึงยุติภารกิจและถอนกำลังออกจากพื้นที่
วันนี้( 6 ส.ค.) พล.ต.ท.ฉัตรชัย สุรเชษฐพงษ์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 พร้อมด้วย พล.ต.ต.พงศ์พันธ์ วงษ์มณีเทศ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี และนายนริศ นิรามัยวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดีจากมหาวิทยาลัยศิลปากร และทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ ลงพื้นที่ตรวจสอบสวนมะพร้าว ซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุในคดีฆาตกรรมอำพรางศพ 5 ราย
การปฏิบัติการครั้งนี้ เจ้าหน้าที่นำเครื่องสำรวจใต้ดินด้วยสัญญาณเรดาร์ (Ground Penetrating Radar : GPR) เข้าสแกนพื้นที่เพื่อค้นหาความผิดปกติและตรวจสอบว่ามีจุดต้องสงสัยซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุเพิ่มเติมหรือไม่
ระหว่างการสำรวจ เครื่อง GPR ตรวจพบสัญญาณผิดปกติใต้ผิวดินจำนวน 2 จุด เจ้าหน้าที่จึงปิดกั้นพื้นที่ พร้อมประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าร่วมตรวจสอบ ก่อนนำรถแบ็กโฮเข้าขุดตามตำแหน่งที่เครื่องแสดงผล โดยขุดลึกประมาณ 1-2 เมตร
อย่างไรก็ตาม ผลการตรวจสอบทั้งสองจุดไม่พบวัตถุแปลกปลอม ร่องรอยการฝังอำพราง หรือสิ่งผิดปกติใด ๆ ตามที่เครื่องตรวจจับได้ในเบื้องต้น หลังเสร็จสิ้นการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่จึงถอนกำลังและยุติภารกิจในพื้นที่ โดยการสืบสวนสอบสวนในคดีดังกล่าวยังคงดำเนินต่อไปตามพยานหลักฐานที่มีอยู่.