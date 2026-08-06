ราชบุรีลุยกำจัดปลาหมอคางดำ จัดแข่งจับ-ลงแขกลงคลอง ตั้งเป้าหลุดพื้นที่เสี่ยงปี 2570

ราชบุรี - ประมงจังหวัดราชบุรีผนึกกำลังทุกภาคส่วน จัดกิจกรรมแข่งขันจับปลาหมอคางดำและ “ลงแขกลงคลอง” ที่คลองหนองบางงู อ.โพธาราม หวังลดการแพร่ระบาดของสัตว์น้ำต่างถิ่น ฟื้นฟูระบบนิเวศ พร้อมตั้งเป้าพาราชบุรีพ้นพื้นที่เสี่ยงภายในปี 2570
วันนี้(6 ส.ค.) ประมงจังหวัดราชบุรี ได้จัดกิจกรรมแข่งขันจับปลาหมอคางดำควบคู่กับกิจกรรม “ลงแขกลงคลอง” บริเวณคลองหนองบางงู หมู่ 6 ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี เพื่อเร่งกำจัดสัตว์น้ำต่างถิ่น ลดผลกระทบต่อสัตว์น้ำพื้นถิ่น และฟื้นฟูระบบนิเวศแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยมีนายพัฒนพงศ์ ชูแสง ผู้ตรวจราชการกรมประมง เขต 3 เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นายอำนาจ จีนขาวขำ ประมงจังหวัดราชบุรี นายเทวัญ ห่วงตระกูล นายกเทศมนตรีตำบลเจ็ดเสมียน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น กลุ่มประมง และประชาชนเข้าร่วมอย่างคึกคัก
นายพัฒนพงศ์ กล่าวว่า การดำเนินงานครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามนโยบายของ นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มุ่งควบคุมการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำ กำจัดออกจากแหล่งน้ำ และนำไปใช้ประโยชน์ พร้อมตั้งเป้าลดการแพร่ระบาดให้จังหวัดราชบุรีพ้นจากพื้นที่เสี่ยงภายในปี 2570
สำหรับคลองหนองบางงู หรือ “หนองมองงู” เป็นพื้นที่ที่พบปลาหมอคางดำหนาแน่นกว่าหลายพื้นที่ในจังหวัด จึงถูกกำหนดเป็นจุดดำเนินกิจกรรม โดยประชาชนร่วมกันทอดแห ลากอวน และจับปลาตั้งแต่ช่วงเช้า ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความร่วมมือของคนในชุมชน
ด้านนายเทวัญ ห่วงตระกูล นายกเทศมนตรีตำบลเจ็ดเสมียน กล่าวว่า เทศบาลได้ติดตามสถานการณ์ในคลองแห่งนี้อย่างต่อเนื่อง แม้ปริมาณปลาหมอคางดำจะยังอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้ แต่จำเป็นต้องดำเนินมาตรการกำจัดอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นสัตว์น้ำที่มีความสามารถในการปรับตัวและขยายพันธุ์ได้ดี
ผลการแข่งขันจับปลาหมอคางดำ ปรากฏว่า นายสำเนา หนูกาง คว้ารางวัลชนะเลิศ จับปลาได้ 28 กิโลกรัม รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายสุชาติ สินเกตุ จับได้ 22.8 กิโลกรัม และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายสุรพล สินเกตุ จับได้ 13.9 กิโลกรัม
ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะช่วยลดจำนวนปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำธรรมชาติแล้ว ยังเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงและฟื้นฟูระบบนิเวศ เพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำในจังหวัดราชบุรีอย่างยั่งยืน.