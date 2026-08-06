“กัน จอมพลัง” มอบกล้องวงจรปิด 40 ตัวให้ สภ.ห้วยใหญ่ เสริมเครือข่ายเฝ้าระวัง หลังคดีสะเทือนขวัญอำพรางศพ 5 ศพ

ชลบุรี - “กัน จอมพลัง” มอบระบบกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลให้ สภ.ห้วยใหญ่ รวม 40 ตัว หวังเพิ่มศักยภาพป้องกันอาชญากรรมและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง หลังเกิดคดีสะเทือนขวัญอำพรางศพในพื้นที่ ย้ำเหตุที่เกิดขึ้นเป็นการกระทำของคนเพียงบางกลุ่ม ไม่ใช่ภาพสะท้อนของคนไทยทั้งประเทศ
วันรี้( 6 ส.ค.) นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ “กัน จอมพลัง” เดินทางไปยังสถานีตำรวจภูธรห้วยใหญ่ จังหวัดชลบุรี เพื่อมอบอุปกรณ์ระบบกล้องวงจรปิดให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ สำหรับใช้สนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง
อุปกรณ์ที่นำมามอบประกอบด้วย กล้องวงจรปิด 40 ตัว เลนส์ซูมระยะใกล้ 20 ตัว เครื่องเซิร์ฟเวอร์ 2 เครื่อง และฮาร์ดดิสก์จัดเก็บข้อมูล 2 ชุด โดยมี พ.ต.อ.วราวุฒิ นิตยวัน ผู้กำกับการ สภ.ห้วยใหญ่ เป็นผู้รับมอบ พร้อมกล่าวขอบคุณสำหรับการสนับสนุนอุปกรณ์ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
กัน จอมพลัง กล่าวว่า ต้องการให้ตำรวจนำกล้องไปติดตั้งในพื้นที่เสี่ยง จุดอับสายตา และบริเวณที่อาจถูกใช้ก่อเหตุหรืออำพรางศพ เพื่อเพิ่มโอกาสในการป้องกันเหตุและใช้เป็นหลักฐานในการติดตามผู้กระทำผิด โดยเห็นว่าระบบกล้องวงจรปิดจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับความปลอดภัยของประชาชน
นอกจากนี้ ยังเสนอแนวทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม หากบางพื้นที่ไม่สามารถติดตั้งกล้องของภาครัฐได้ อาจขอความร่วมมือจากเจ้าของบ้านหรือสถานประกอบการในพื้นที่ติดตั้งกล้องของตนเอง และเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับเครือข่ายของเจ้าหน้าที่ตามความเหมาะสม เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น ทั้งด้านการป้องกันเหตุ การติดตามความเคลื่อนไหว และการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังเมื่อเกิดเหตุ
สำหรับอุปกรณ์ที่นำมามอบ เป็นกล้องสำหรับติดตั้งทั้งภายนอกและภายในอาคาร รองรับการใช้งานในทุกสภาพอากาศ พร้อมระบบเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล โดยเป็นระบบลักษณะเดียวกับที่เคยนำไปสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ก่อนหน้านี้ในช่วงเช้า กัน จอมพลัง ได้พาครอบครัวผู้เสียชีวิตชาวไทย 3 ราย เข้าร่วมพิธีไว้อาลัยร่วมกับครอบครัวผู้เสียชีวิตชาวรัสเซีย ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ทั้งสองครอบครัวได้พบหน้ากัน โดยต่างสวมกอดและให้กำลังใจซึ่งกันและกัน ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความโศกเศร้า
ครอบครัวผู้เสียชีวิตชาวไทยได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อครอบครัวชาวรัสเซีย พร้อมขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมติดตามคดีอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ กัน จอมพลัง กล่าวแสดงความเสียใจและขอโทษต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตชาวรัสเซียในฐานะคนไทย พร้อมย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการกระทำของบุคคลบางกลุ่ม ไม่ควรถูกนำไปเหมารวมกับคนไทยส่วนใหญ่ พร้อมเรียกร้องให้กระบวนการยุติธรรมดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีก
ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีไว้อาลัย กัน จอมพลัง ยังลงพื้นที่บริเวณจุดอำพรางศพ พบว่าเส้นทางเข้าสู่พื้นที่เป็นถนนลูกรัง มีสภาพเป็นโคลนในหลายช่วง และเป็นทางลาดชันคดเคี้ยว ทำให้การเดินทางเข้าออกค่อนข้างลำบาก ซึ่งสะท้อนถึงข้อจำกัดในการเข้าถึงพื้นที่ และเป็นอีกเหตุผลที่ควรเร่งติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในจุดเสี่ยง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังและป้องกันอาชญากรรมในระยะยาว
การมอบอุปกรณ์ครั้งนี้จึงไม่เพียงเป็นการสนับสนุนเครื่องมือให้กับตำรวจเท่านั้น แต่ยังเป็นการผลักดันความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน เพื่อสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังอาชญากรรม และยกระดับความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ห้วยใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียงอย่างยั่งยืน