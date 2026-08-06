"ปวีณา"นำสามีร้องขอความเป็นธรรมให้ภรรยาวัย35เสียชีวิตจากการผ่าตัดคลอดลูก-จี้ รพ.รับผิดชอบเยียวยา

เชียงใหม่-มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี พาสามีของหญิงวัย 35 ปี ที่เสียชีวิตหลังเข้ารับการผ่าตัดคลอดบุตร เข้าประชุมร่วมกับผู้บริหารสาธารณสุขและทีมแพทย์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางเยียวยาครอบครัวตามมาตรา 41 พร้อมช่วยเหลือลูกทั้ง 3 คนที่ต้องกำพร้าแม่ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนรับปากเร่งดำเนินการภายใน 2 สัปดาห์ หรือไม่เกิน 1 เดือน
ช่วงบ่ายวันนี้(6ส.ค.69)นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี เดินทางมายังสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมนายหนึ่ง (นามสมมุติ) สามีของผู้เสียชีวิต เพื่อเข้าร่วมประชุมกับ นพ.ปิยะ ศิริลักษณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 พร้อมด้วย นพ.ทศพล ดิษฐ์ศิริ สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน นพ.ธนวัฒน์ คงธรรม รอง สสจ.แม่ฮ่องสอน นพ.ชีวา มั่งมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ พญ.อัจฉรา กาสุนันท์ หัวหน้ากลุ่มงานสูติกรรม โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ และผู้แทนกลุ่มงานสูติกรรม โรงพยาบาลนครพิงค์ รวมถึงมีนายปกรณ์ จีนาคำ สส.แม่ฮ่องสอน พรรคกล้าธรรม
โดยการประชุมมีเป้าหมายเพื่อรับฟังข้อเท็จจริงจากโรงพยาบาลทั้ง 4 แห่งที่เกี่ยวข้องกับการรักษา และสรุปแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ภายหลังการประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนยืนยันว่าจะเร่งรวบรวมข้อมูล หลักฐาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ เพื่อพิจารณาแนวทางการเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิต ซึ่งมีบุตรทั้งหมด 3 คน รวมถึงทารกแรกเกิดที่รอดชีวิตจากการผ่าตัดคลอด พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือครอบครัวที่มีฐานะยากจน
เบื้องต้นได้ประสานสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อให้การช่วยเหลือด้านสวัสดิการและคุณภาพชีวิต ขณะเดียวกันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จะร่วมพิจารณาแนวทางช่วยเหลือครอบครัวเพิ่มเติมอีกทางหนึ่ง
ด้านสามีและพ่อของผู้เสียชีวิต เปิดเผยว่ายอมรับแนวทางการช่วยเหลือที่หน่วยงานรัฐเสนอ แต่ยังมีความกังวลเรื่องระยะเวลาในการเยียวยา ซึ่ง สสจ.แม่ฮ่องสอน ยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกรอบเวลาที่กำหนด คือประมาณ 2 สัปดาห์ หรือไม่เกิน 1 เดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความครบถ้วนและความถูกต้องของเอกสารประกอบการพิจารณา
สำหรับคดีดังกล่าว นายหนึ่ง อายุ 34 ปี ได้เข้าร้องทุกข์ต่อมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี เมื่อวันที่ 3 สิงหาคมที่ผ่านมา หลังภรรยาวัย 35 ปี ซึ่งตั้งครรภ์บุตรคนที่ 3 อายุครรภ์ 38 สัปดาห์ มีภาวะรกเกาะต่ำและถูกส่งต่อรักษาระหว่างโรงพยาบาลในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ก่อนเข้ารับการผ่าตัดคลอดเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2569 โดยทารกปลอดภัย แต่ผู้เป็นแม่มีอาการวิกฤตจากการเสียเลือดอย่างหนัก
สามีระบุด้วยว่า แพทย์แจ้งว่าระหว่างการผ่าตัดเกิดการฉีกขาดของกระเพาะปัสสาวะและมดลูก ทำให้เสียเลือดจำนวนมาก ก่อนถูกส่งต่อรักษาอีกหลายโรงพยาบาล ต้องเข้ารับการผ่าตัดรวม 4 ครั้ง ทั้งการเย็บห้ามเลือด ตัดมดลูก และใส่บอลลูนอุดหลอดเลือด แต่ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้ กระทั่งเสียชีวิตเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2569 โดยใบมรณบัตรระบุสาเหตุการเสียชีวิตว่า "เสียเลือดจากภาวะตกเลือดหลังคลอด"
ภายหลังรับเรื่อง นางปวีณา หงสกุล ได้ประสานกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเร่งหาแนวทางช่วยเหลือและเยียวยาครอบครัว รวมถึงลูกทั้ง 3 คนที่ต้องสูญเสียผู้เป็นแม่จากเหตุการณ์ดังกล่าว