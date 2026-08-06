ตำรวจภาค 2 ใช้ GPR สแกนสวนมะพร้าวคดีอำพรางศพ 5 ราย พบ 2 จุดต้องสงสัย เตรียมขุดพิสูจน์ ย้ำยังไม่ยืนยันพบศพเพิ่ม

ศูนย์ข่าวศรีราชา - ตำรวจภูธรภาค 2 ระดมผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมนำเครื่องเรดาร์หยั่งทะลุพื้นดิน (GPR) เข้าตรวจสอบสวนมะพร้าว จุดพบศพครอบครัวชาวไทย 3 ราย ในคดีฆาตกรรมอำพรางศพ 5 ราย หลังผู้ต้องหาให้การคลาดเคลื่อนและชี้จุดต้องสงสัยหลายแห่ง ล่าสุดเครื่องตรวจพบความผิดปกติใต้ดิน 2 จุด เตรียมขุดพิสูจน์ตามหลักนิติวิทยาศาสตร์ แต่ตำรวจย้ำยังไม่มีการยืนยันว่าพบศพเพิ่มเติม
วันนี้ ( 6 ส.ค.) ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีไว้อาลัยครั้งสุดท้ายของ “ไดอานา” และ “โรมัน” สองพี่น้องชาวรัสเซีย ที่จุดพบศพในพื้นที่ ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี พล.ต.ท.ฉัตรชัย สุรเชษฐพงษ์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 พร้อมด้วย พล.ต.ต.พงศ์พันธ์ วงษ์มณีเทศ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี และนายนริศ นิรามัยวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดีจากมหาวิทยาลัยศิลปากร และทีมวิศวกร ลงพื้นที่ใช้เครื่อง Ground Penetrating Radar (GPR) ตรวจค้นหาความผิดปกติใต้ผิวดินบริเวณสวนมะพร้าว
การตรวจสอบครั้งนี้ใช้เครื่อง GPR จำนวน 2 เครื่อง สแกนพื้นที่จุดพบร่างสมาชิกครอบครัวชาวไทย 3 ราย หลังจากผู้ต้องหา “นายป๋อง” และ “นายธง” ให้การสับสนและชี้ตำแหน่งต้องสงสัยหลายจุดระหว่างการนำชี้จุดเกิดเหตุ ทำให้ตำรวจต้องใช้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์เข้าช่วยยืนยันข้อเท็จจริง
พล.ต.ท.ฉัตรชัย กล่าวว่า การกลับมาตรวจพื้นที่อีกครั้งมีเป้าหมายเพื่อตัดข้อสงสัยจากกระแสข่าวที่อ้างว่าอาจมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม ยืนยันว่าการนำเครื่อง GPR เข้าตรวจสอบ ไม่ได้หมายความว่าตำรวจมีข้อมูลยืนยันว่ามีศพเพิ่ม แต่เป็นการตรวจสอบทุกมิติทั้งการสอบสวน การตรวจภาคพื้นดิน และการใช้เทคโนโลยีร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ
ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 ระบุว่า วันนำผู้ต้องหาชี้จุดฝังศพครอบครัวชาวไทย ทั้งสองชี้ตำแหน่งต้องสงสัยประมาณ 3-4 จุด ก่อนเจ้าหน้าที่เลือกขุดเพียงจุดเดียวและพบผู้เสียชีวิตทั้ง 3 ราย ขณะที่จุดฝังศพสองพี่น้องชาวรัสเซีย ผู้ต้องหาสามารถระบุตำแหน่งได้ชัดเจนกว่า
เนื่องจากสวนมะพร้าวไม่มีจุดสังเกตที่แน่นอน อีกทั้งสภาพพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา จึงจำเป็นต้องใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ตรวจสอบ เพื่อยืนยันว่ายังมีหลุมฝังหรือพยานหลักฐานอื่นหลงเหลืออยู่หรือไม่ หากไม่พบสิ่งผิดปกติจะสามารถตัดข้อสงสัยได้ แต่หากพบข้อมูลใหม่ ตำรวจก็พร้อมขยายผลทันที
ส่วนกรณีกระแสข่าวว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผู้ต้องหาหรือเชื่อมโยงกับขบวนการยาเสพติด พล.ต.ท.ฉัตรชัย กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบทุกข้อมูล แต่หลักฐานยังไม่เพียงพอจะชี้ชัดว่ามีเจ้าหน้าที่รายใดเกี่ยวข้อง หากพบพยานหลักฐานเชื่อมโยง จะดำเนินคดีทั้งทางอาญาและวินัยโดยไม่มีข้อยกเว้น
ด้าน รศ.ดร.สาโรช พูลเทพ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อธิบายว่า เครื่อง GPR ใช้คลื่นเรดาร์ส่งลงใต้ดิน เมื่อกระทบวัตถุ โพรง หรือชั้นดินที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน สัญญาณจะสะท้อนกลับและประมวลผลเป็นภาพหน้าตัดใต้ดิน สามารถระบุตำแหน่งและความลึกของจุดผิดปกติได้ โดยทั่วไปตรวจสอบได้ลึกประมาณ 3-5 เมตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพดินและความชื้น
อย่างไรก็ตาม เครื่อง GPR ไม่สามารถระบุได้โดยตรงว่าสิ่งที่พบเป็นศพหรือวัตถุชนิดใด แต่สามารถแสดงความผิดปกติของชั้นดิน เช่น หลุมที่เคยถูกขุดและกลบใหม่ ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะขุดพิสูจน์และยืนยันด้วยหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
ขณะที่ นายบริสุทธิ์ บริพนธ์ นักวิชาการคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบุว่า อุปสรรคสำคัญของการตรวจสอบคือความชื้นในดินจากฝนที่ตกต่อเนื่อง ซึ่งอาจส่งผลต่อการทำงานของเครื่องเรดาร์และทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลมีความซับซ้อนมากขึ้น
ล่าสุด ระหว่างการสแกนพื้นที่ เครื่อง GPR ตรวจพบความผิดปกติใต้ผิวดินจำนวน 2 จุด เจ้าหน้าที่จึงเตรียมนำรถแบ็กโฮเข้าขุดตรวจสอบอย่างละเอียด โดยจะปิดกั้นพื้นที่และให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานร่วมดำเนินการตามขั้นตอน
ทั้งนี้ ตำรวจย้ำว่า ยังไม่มีการยืนยันว่าจุดต้องสงสัยทั้ง 2 จุดเป็นหลุมฝังศพหรือมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม การขุดตรวจสอบมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ ยืนยันข้อเท็จจริงจากคำให้การที่คลาดเคลื่อนของผู้ต้องหา และสร้างความมั่นใจว่าพื้นที่เกิดเหตุได้รับการตรวจสอบอย่างครบถ้วน
ด้าน นายนริศ นิรามัยวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดเตรียมให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตในสัปดาห์หน้า โดยจะประสานการจ่ายเงินเยียวยาจากหลายหน่วยงาน ทั้งเงินค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา กองทุนประกันสังคม สภากาชาดไทย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด รวมถึงการสนับสนุนจากภาคเอกชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเยียวยาผู้สูญเสียอย่างเต็มที่.