สปป.ลาวกวาดล้างหนัก! ผลักดัน 32 แอดมินเว็บพนันกลับไทย อึ้งประวัติเน่าเฟะจากกัมพูชา ยังเหลืออีก 341 คนรอส่งกลับ

หนองคาย-ปราบยังไงก็ไม่หมด สปป.ลาว ส่งกลับแอดมินเว็บพนัน 32 คน กลับไทย พบทางการลาว ปราบปรามหนัก อึ้งเคยทำงานเป็นแอดมินเว็บพนันที่กัมพูชา แต่เหตุปะทะจึงย้ายแหล่งมาหากินที่เวียงจันทน์ ชี้ยังเหลือที่ถูกทางการลาวกวาดล้าง รอคดีสิ้นสุดกลับประเทศอีก 341 คน
วันนี้ ( 6 ส.ค.) เมื่อเวลา 11.30 น. ที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 อ.เมือง จ.หนองคาย พ.ต.อ.นพดล รักชาติ ผกก.ตม.หนองคาย สั่งการให้ พ.ต.ท.ธียาฌพัทย์ รังษิพราหมณกุล รองผกก.ตม.หนองคาย ประสานพ.ต.อ.จิรวิทย์ ปานยิ้ม ผกก.สภ.เมืองหนองคาย เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับตัวคนไทย 32 คน ทั้งชายและหญิง จากทางการลาว
ถูกทางการลาวจับกุมและผลักดันส่งกลับประเทศไทย โดยตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย ได้ร่วมกับสหวิชาชีพ คัดแยกเหยื่อและทำการตรวจสอบข้อมูลคดี โดยละเอียดเบื้องต้นไม่พบบุคคลใดเข้าข่ายเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ไม่พบบุคคลตามหมายจับ
จากการสอบสวนและตรวจสอบประวัติเส้นทางการเดินทาง พบว่าบุคคลทั้ง 32 คน เคยไปทำงานเป็นแอดมินเว็บพนันที่ประเทศกัมพูชา จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ปะทะกันตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา บุคคลเหล่านี้จึงได้เดินทางกลับประเทศ ต่อมาได้ชักชวนกันเดินทางไปยังนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ผ่านด่านพรมแดนหนองคาย แล้วเช่าหอพักเป็นฐานเปิดเว็บพนันออนไลน์ทุกชนิด ตลอด 24 ชั่วโมง
หมุนเวียนทำงานเป็นกะ 2 ผลัดๆละ 12 ชั่วโมง ค่าจ้างเดือนละ 15,000 – 18,000 บาท ต่อมาวันที่ 22 ก.ค.69 ทางการลาวกวาดล้างทำการจับกุมเครือข่ายเว็บพนันผิดกฎหมายและปราบปรามการค้ามนุษย์ สแกมเมอร์อย่างหนัก โดยรอบล่าสุด ทางการลาวจับกุมคนไทยได้ 373 คน ส่งกลับในวันนี้ 32 คน เหลือที่ยังรอดำเนินการส่งกลับอีก 341 คน