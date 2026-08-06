ตร.ภาค5จับเครือข่ายแก๊งค้ายาเสพติดข้ามชาติ3คดีรวดยึดยาบ้า3.2ล้านเม็ด-เฮโรอีนเพียบ

เชียงใหม่- ตร.ภาค 5 ลุยทลายขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติ 3คดีรวด ยึดบ้า 3.2 ล้านเม็ด-เฮโรอีนเพียบ เผยผลงานสะสม 10 เดือนรวบทรัพย์ทะลุ 1.5 พันล้าน
วันนี้(6ส.ค.69)พล.ต.ท.กฤตธาพล ยี่สาคร ผบช.ภ.5 พล.ต.ต.ยุทธนา แก่นจันทร์ ผบก ภ จ เชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และตัวแทนผู้ว่าจังหวัดเชียงรายฝ่ายปกครองเชียงราย เปิดปฏิบัติการกวาดล้างขบวนการค้ายาเสพติด สามารถจับกุมคดีใหญ่ได้ต่อเนื่องถึง 3 คดี รวบผู้ต้องหา ยึดยาบ้าได้รวมกว่า 3.2 ล้านเม็ด และเฮโรอีนอีก 8.62 กิโลกรัม
พล.ต.ท กฤตธาพล ยี่สาคร ผบช ภาค 5 ได้เปิดเผยว่า การจับกุมคดีแรกเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2569 เวลาประมาณ 07.30 น. ชุดสืบสวน กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 ร่วมกับ สภ.สันกำแพง และ สภ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ รวมทั้งฝ่ายปกครอง อ แม่ออน ได้สะกดรอยติดตามกลุ่มขนยาเสพติดจาก อ.แม่สาย จ.เชียงราย ที่ใช้รถยนต์อีซูซุ ทะเบียน งบ 8147 เชียงใหม่ นำยามาส่งต่อในพื้นที่ อ.แม่ออน เพื่อเตรียมลำเลียงไปส่ง ปทุมธานี เจ้าหน้าที่จึงวางแผนปลอมเป็นสายลับนำรถไปจอดรอ กระทั่งพบการส่งมอบยาเสพติดเสร็จสิ้นจึงแสดงตัวเข้าจับกุม แต่คนร้ายขับรถเร่งเครื่องหลบหนีไปจนถึงหน้าสวนอุดมพรรณไม้เชียงใหม่ ก่อนจอดรถเอาหัวรถทิ่มกับต้นไม้ทิ้งแล้ววิ่งหนี เจ้าหน้าที่ติดตามจับกุมตัว จนพบนางสาว แว ได้ขณะซ่อนตัวในบ้านพักคนงาน อุ้มลูกน้อย เพื่อขอความตบตาขอความเห็นใจเจ้าหน้าที่ ตำรวจได้ควบคุมตัวไว้ พร้อมของกลางยาบ้าบรรจุในกระสอบปุ๋ย 8 กระสอบ รวมประมาณ 2.5 ล้านเม็ด ควบคุมตัวส่ง พงส.สภ.แม่ออน ดำเนินคดี
โดยจากคลิปกล้องวงจรปิดเส้นทางขนยาเสพติดของคนร้ายนั้น พบว่าคนร้ายมีความชำนาญในพื้นที่ขับรถแหกด่านและขับรถพุ่งหัวทิ่มต้นไม้และออกจากรถวิ่งหนี ตำรวจไล่ติดตามจนพบผู้ต้องหาเป็นหญิงอุ้มลูกน้อยเพื่อขอความเมตตาตำรวจ ส่วนที่เหลือวิ่งหนีหลบไปได้ พบยาบ้าจำนวนมากถึง 2.5 ล้านเม็ดซุกซ่อนในรถ
คดีที่สองในวันเดียวกัน เวลาประมาณ 16.00 น. สภ.แม่จัน จ.เชียงราย พร้อมกำลังทหาร นบ.ยส.35 และ ป.ป.ส. เข้าตรวจสอบบริษัทขนส่ง KEX เอ็กซ์เพรส สาขาป่าซาง อ.แม่จัน หลังได้รับแจ้งพบกล่องพัสดุต้องสงสัย 5 กล่อง ส่งมาจากสาขาย่อยหน้าโรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง จากการตรวจค้นพบยาบ้าซุกซ่อนอยู่ภายในรวมประมาณ 704,000 เม็ด จึงได้ทำการตรวจยึดของกลางส่ง พงส.สภ.แม่จัน เพื่อขยายผลติดตามตัวผู้ส่งมาดำเนินกฎหมายต่อไป
ส่วนคดีที่สาม สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2569 เวลา 14.00 น. ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 5 ร่วมกับ ชปส.สภ.เมืองเชียงใหม่ และชุดสืบสวน เข้าตรวจสอบกล่องพัสดุต้องสงสัย 2 กล่อง ที่บริษัทขนส่ง DHL Express สาขาถนนมหิดล อ.เมืองเชียงใหม่ พบภายในบรรจุเฮโรอีน น้ำหนักรวมประมาณ 8.62 กิโลกรัม จากนั้นได้สืบสวนขยายผลจนทราบตัวผู้ส่ง คือ น.ส.พลอย และ น.ส.วิไลวรรณ์ จึงติดตามจับกุมตัวได้ขณะเดินทางอยู่บนรถโดยสารประจำทางสายเชียงราย - เชียงของ บริเวณริมถนนบ้านทุ่งงิ้ว อ.เชียงของ จ.เชียงราย โดยผู้ต้องหาทั้งสองรับสารภาพว่าได้รับการจ้างวานให้นำเฮโรอีนมาส่งพัสดุต่อ เจ้าหน้าที่จึงนำตัวส่ง พงส.สภ.เมืองเชียงใหม่ ดำเนินคดีตามกฎหมาย
ขณะที่สถิติการปราบปรามยาเสพติดของตำรวจภูธรภาค 5 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2569 สามารถจับกุมคดียาเสพติดได้กว่า 27,345 คดี ในจำนวนนี้เป็นคดีรายสำคัญ 315 คดี ตรวจยึดยาบ้ากว่า 420 ล้านเม็ด ไอซ์กว่า 10,350 กิโลกรัม เฮโรอีนกว่า 105 กิโลกรัม เคตามีนกว่า 1,300 กิโลกรัม และฝิ่นกว่า 410 กิโลกรัม พร้อมตรวจยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด มูลค่ารวมกว่า 1,580 ล้านบาท