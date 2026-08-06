ทั้งน้ำตา…แม่ส่ง “ไดอานา-โรมัน” ครั้งสุดท้าย ก่อนตำรวจเปิดปฏิบัติการใช้ GPR สแกนใต้ดินคลี่ปมคดี 5 ศพ

ศูนย์ข่าวศรีราชา - แม่ชาวรัซเสีย ส่งลูกครั้งสุดท้ายทั้งน้ำตา ในพิธีรำลึกจัดขึ้นบริเวณจุดพบร่างของผู้เสียชีวิต โดย นางชาริน่า นาซิโมว่า มารดาของไดอานาและโรมัน เป็นผู้จัดพิธีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บุตรทั้งสอง รวมถึงผู้เสียชีวิตชาวไทยอีก 3 รายในคดีเดียวกัน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้ ( 6 ส.ค.) นางชาริน่า นาซิโมว่า มารดาของไดอานาและโรมัน เป็นผู้จัดพิธีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บุตรทั้งสอง โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูเกษมกิตติโสภณ (พระอาจารย์จ่อย) เจ้าคณะตำบลพลูตาหลวง และเจ้าอาวาสวัดสามัคคีบรรพต อำเภอสัตหีบ พร้อมพระสงฆ์รวม 5 รูป ประกอบพิธีสวดแผ่เมตตา
ภายในงานมี นายนริศ นิรามัยวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี, พล.ต.ต.พงศ์พันธ์ วงษ์มณีเทศ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี, นายอนุศักดิ์ พิริยอมร นายอำเภอบางละมุง, พ.ต.อ.วราวุฒิ นิตยวัน ผู้กำกับการ สภ.ห้วยใหญ่ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้าร่วมแสดงความอาลัยและให้กำลังใจครอบครัวผู้สูญเสียเป็นจำนวนมาก
บรรยากาศภายในพิธีเต็มไปด้วยความโศกเศร้า ผู้ร่วมงานต่างนำดอกคาร์เนชั่น ดอกลิลลี่ และดอกกุหลาบสีขาว มาวาง ณ จุดพบร่าง เพื่อแสดงความอาลัย ขณะที่ครอบครัวยังนำแก้วกาแฟ ซึ่งเป็นเครื่องดื่มโปรดของไดอานา มาวางไว้เป็นสัญลักษณ์แห่งความทรงจำ สร้างความสะเทือนใจแก่ผู้ร่วมพิธี โดยตลอดพิธี นางชาริน่าไม่สามารถกลั้นน้ำตาไว้ได้ ท่ามกลางการปลอบโยนจากญาติ เพื่อน และผู้ร่วมงาน
นางชาริน่า กล่าวขอบคุณประชาชนชาวไทย หน่วยงานภาครัฐ เจ้าหน้าที่ตำรวจ และอาสาสมัครทุกฝ่าย ที่ให้ความช่วยเหลือและดูแลครอบครัวตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา พร้อมระบุว่าซาบซึ้งในน้ำใจของคนไทยเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งช่วยให้ครอบครัวมีกำลังใจก้าวผ่านความสูญเสียครั้งใหญ่
ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีไว้อาลัย เจ้าหน้าที่ได้เริ่มปฏิบัติการสำรวจพื้นที่เกิดเหตุด้วยเครื่อง Ground Penetrating Radar (GPR) เพื่อค้นหาจุดต้องสงสัยเพิ่มเติม โดยเครื่องดังกล่าวเป็นเทคโนโลยีสำรวจใต้ดินที่ใช้คลื่นเรดาร์ความถี่สูงส่งลงสู่พื้นดิน เมื่อคลื่นกระทบวัตถุหรือชั้นดินที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน จะสะท้อนกลับมายังตัวรับ ก่อนประมวลผลเป็นภาพหน้าตัดใต้ดิน
เครื่อง GPR สามารถตรวจหาความผิดปกติใต้ผิวดินได้หลายประเภท เช่น หลุมที่เคยถูกขุดและกลบใหม่ โพรงใต้ดิน ท่อสาธารณูปโภค ฐานรากอาคาร วัตถุโลหะ รวมถึงโบราณวัตถุหรือสิ่งก่อสร้างเก่า
อย่างไรก็ตาม เครื่อง GPR ไม่สามารถตรวจพบร่างผู้เสียชีวิตได้โดยตรง แต่สามารถตรวจจับความผิดปกติของชั้นดิน เช่น หลุมที่ถูกขุดและกลบใหม่ หรือวัตถุที่มีค่าการสะท้อนแตกต่างจากสภาพดินเดิม เพื่อช่วยระบุตำแหน่งต้องสงสัย ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้าขุดค้นและตรวจพิสูจน์ด้วยหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ต่อไป