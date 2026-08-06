(คลิป)เครียดกันทั้งเมือง!พ่อเฒ่าชายแดนแม่สายเจ้าของตึกริมฝั่ง แอบเจาะบิ๊กแบ็คกันน้ำท่วมแล้วถึง 3 รอบ

เชียงราย - เฝ้าระวังน้ำสายทะลักไม่พอ ยังต้องเฝ้าบิ๊กแบ็คกันอีก..พ่อเฒ่าเจ้าของตึกริมฝั่งน้ำชายแดนแม่สายอยู่ไม่สุข แอบเจาะบิ๊กแบ็คกันน้ำท่วมแล้วถึง 3 รอบ ล่าสุดจังหวะน้ำสายขึ้นสูง ดอดเจาะถุงจนน้ำท่วมชุมชน ต้องระดมกำลังซ่อมกันโกลาหล
วันนี้ (6 ส.ค.) นายวรายุทธ ค่อมบุญ นายอำเภอแม่สาย จ.เชียงราย นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบแนวป้องกันน้ำท่วมที่เป็นถุงบิ๊กแบ็ควางซ้อนกันตลอดริมฝั่งลำน้ำสายชายแดนไทย-เมียนมา ตั้งแต่ ต.เวียงพางคำ-ต.แม่สาย เนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งว่าจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นบริเวณภาคเหนือระหว่างวันที่ 6-9 ส.ค.2569 นี้
และนายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย มีคำสั่งด่วนให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งป้องกันภัยโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มที่เคยเกิดน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมโดยเฉพาะริมแม่น้ำสายที่เคยเกิดน้ำท่วมใหญ่เมื่อปลายปี 2567 มาแล้วและปลายเดือน ก.ค.ที่ผ่านมาระดับน้ำเพิ่มสูงจนต้องเฝ้าระวัง
วันเดียวกันนายวรายุทธได้เดินทางไปสำรวจแนวบิ๊กแบ็คเขตชุมชนเกาะทราย หมู่ 7 ต.แม่สาย อ.แม่สาย เนื่องจากได้มีชายสูงอายุคนหนึ่งที่เคยทำธุรกิจที่ชายแดนและมีอาคารใหญ่อยู่ริมฝั่งน้ำสาย ได้เจาะแนวบิ๊กแบ็คทางเข้าอาคารของตนหลายครั้ง ครั้ง จนชาวบ้านหวาดกลัวว่าน้ำจะทะลักฝ่าแนวบิ๊กแบ๊คเข้ามาท่วมบ้านเรือนและห้างร้านในชุมชนหนาแน่นของ อ.แม่สาย อีก
ซึ่งล่าสุด ห้วงน้ำสายขึ้นสูงช่วงปลายเดือน ก.ค.2569 ที่ผ่านมา พ่อเฒ่ารายนี้ก็ยังนำอุปกรณ์ไปเจาะทรายออกจากถุงบิ๊กแบ็ครวมแล้วมีการกระทำถึง 3 ครั้ง โดยเจ้าหน้าที่มีการบันทึกภาพเอาไว้เป็นหลักฐานทั้งหมดแล้ว
นายวรายุทธได้เข้าพบปะพูดคุยกับพ่อเฒ่าคนดังกล่าวพร้อมแจ้งเตือนไม่ให้กระทำซ้ำ หากจำเป็นต้องใช้น้ำ ก็ขอให้มีการติดตั้งวาวล์เปิด-ปิด ถ้าน้ำขึ้นก็ให้รีบปิดและถ้าน้ำลดจึงเปิดวาล์วได้ เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเข้าท่วม เพราะชาวบ้านต่างหวาดกลัวกัน ซึ่งชายคนดังกล่าวได้รับปากจะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
ทั้งนี้นายวรายุทธระบุว่าการกระทำดังกล่าวอาจเข้าข่ายความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์สินทางราชการทั่วไป ทำให้เสียทรัพย์ที่มีไว้เพื่อสาธารณะประโยชน์,และขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ แต่เบื้องต้นได้ใช้วิธีการเข้าไปพูดคุยและแนะนำกันก่อน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่านอกจากนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่สาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตระเวนตรวจตราตรงจุดอาคารใหญ่ในชุมชนเกาะทรายอย่างต่อเนื่องทุกวันโดยเฉพาะช่วงที่กำลังจะมีฝนตกหนักวันที่ 6-9 ส.ค.นี้