ส่องเลขเด็ด!ย่า”ฮลุน”ซื้อหวยเลขอายุหลานชาย บอกศพมาถึงคงไม่กล้าเปิดดูหน้า

กาฬสินธุ์-ส่องเลขเด็ด “ย่าฮลุน” ซื้อลอตเตอร์รี่ 904326 เลขท้ายเป็นอายุหลาน ขณะที่ทางบ้านจัดสถานที่รอรับร่างไร้วิญญาณของ ”ฮลุน“ ด้วยความอาลัย เบื้องต้นทางบ้านกำหนดตั้งสวดบำเพ็ญกุศล 3 คืนและจะทำพิธีฌาปนกิจที่วัดรังสีชัชวาล ต.สมเด็จ
วันนี้( 6 ส.ค.) ที่บ้านเลขที่ 340 บ้านสี่แยก หมู่ 10 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ เป็นบ้านเกิดของ นายบวรทัต เป็งสุข หรือที่ "ฮลุน โซโล่" ยูทูบเบอร์ชื่อดัง มีญาติพี่น้องของฮลุน พากันจัดเตรียมสถานที่ และจัดเตรียมตั้งโรงทานจากเหล่าบรรดาเพื่อนบ้านและเอฟซี โดยร่างของ “ฮลุน”กลับมาถึงไทยแล้วและส่งชันสูตรอีกรอบ หลังจากนั้นถึงจะนำร่างกลับบ้านเกิดเพื่อทำพิธีทางศาสนาตามประเพณี เบื้องต้นกำหนดตั้งศพบำเพ็ญกุศล 3 วัน ที่บ้านของ “ฮลุน” ก่อนจะมีพิธีฌาปนกิจศพ ที่วัดรังษีชัชวาล หมู่ที่ 4 ต.สมเด็จ
ขณะที่ นางบัวสงค์ เป็งสุข คุณย่าของฮลุน แม้ว่าจะมีใบหน้าที่เบื้อนยิ้มและพูดคุยสนทนากับนักข่าวที่เดินทางมาให้กำลังใจ แต่ดูอิดโรยอย่างเห็นได้ชัด โดยทีมแพทย์ พยาบาลโรงพยาบาลสมเด็จ ได้เข้ามาดูแลสุขภาพทั้งกายและใจอย่างใกล้ชิด
นางบัวสงค์ เป็งสุข คุณย่าของฮลุน บอกว่า ตอนนี้รู้ข่าวว่าหลานชายเดินทางมาถึงเมืองไทยแล้ว ก็ต้องทำใจ เพราะ ”ฮลุน“ ก็ไม่อยู่แล้ว ถ้าหากศพหลานมาถึงบ้าน ตนคงไม่กล้าไปดูหน้าเพราะทำใจไม่ได้ แต่ก็ต้องจัดงานศพให้เต็มที่ตามประเพณี อย่างต่ำ 3 คืน ส่วนการเตรียมงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลสมเด็จ ได้มากลางเต้นท์เพิ่มอีกสามหลัง มีการจัดโต๊ะเก้าอี้มาเพิ่ม เพราะคาดว่าจะมีแฟนคลับร่วมไว้อาลัยจำนวนไม่น้อย
นายสมพงษ์ เป็งสุข อายุ 62 ปี ลุงของฮลุน กล่าวว่าเรื่องกำหนดการศพจะมาถึงเมื่อไหร่ตอนนี้ ต้องรอถามหน่วยงานที่จะลำเลียงศพมา และหลานชาย-หญิง ที่ไปติดต่อประสานงานที่กรุงเทพ วันนี้น่าจะมีการผ่าชันสูตรกันอยู่ ในส่วนของทางบ้านได้จัดเตรียมสถานที่ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบื้องต้นกำหนดตั้งสวดบำเพ็ญกุศล อย่างน้อย 3 คืน แต่ถ้าติดวันพระหรือวันสำคัญก็จะเพิ่มไปตามความเหมาะสม เมื่อครบกำหนดแล้วก็จะมีพิธีฌาปนกิจศพที่วัดรังษีต่อไป ทั้งนี้ระหว่างการพูดคุย คุณย่า ได้ซ์้อลอตเตร์รี่ 1 ใบ หมายเลข 904326 เป็นเลขอายุ “หลานฮลุน”