ลูกค้าชาบูร้านดังเชียงใหม่อ้างเจอแมลงสาบคาซุป คนแห่เมนต์ถล่ม-หาพิกัดกันวุ่น

เชียงใหม่ - อวสานมื้ออร่อย..โซเชียลวิจารณ์สนั่น ลูกค้าชาบูร้านดังเชียงใหม่โพสต์เฟซฯไม่ระบุตัวตน อ้างเจอแมลงสาบในซุป ร้านส่งพนักงานขอโทษลดให้ 10% ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์ยับทันที แถมตามหาพิกัดกันว่อน
กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์ เมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กไม่ระบุตัวตนรายหนึ่งได้โพสต์เตือนภัยลงในกลุ่ม "จังหวัดเชียงใหม่" เล่าประสบการณ์หลังไปรับประทานชาบูร้านดังที่มีหลายสาขาในจังหวัด แล้วเจอสิ่งแปลกปลอมเป็นแมลงสาบปนอยู่ในหม้อน้ำซุป ซึ่งนอกจากเรื่องสุขอนามัยที่ชวนสยองคลื่นไส้แล้ว การรับมือปัญหาของทางร้านยังทำให้ลูกค้ารู้สึกผิดหวังอย่างรุนแรง
ผู้โพสต์ระบุรายละเอียดว่า หลังจากพบแมลงสาบในน้ำซุปและได้แจ้งเรื่องกับทางร้าน พนักงานได้เข้ามาขอโทษพร้อมเสนอส่วนลดค่าอาหารให้เพียง 10% ซึ่งตนมองว่าการชดเชยลักษณะนี้ไม่ใช่ประเด็นสำคัญ แต่สิ่งที่ต้องการจริง ๆ คือความจริงใจและการแสดงความรับผิดชอบที่เหมาะสมจากผู้จัดการหรือผู้มีอำนาจตัดสินใจ ไม่ใช่เพียงส่งพนักงานมาขอโทษแล้วปล่อยให้เรื่องจบไป เพราะเหตุการณ์ร้ายแรงเช่นนี้ทำลายความเชื่อมั่นในมาตรฐานความสะอาดอย่างสิ้นเชิง และไม่มีใครสามารถนั่งทานต่อได้อย่างสบายใจ
พร้อมกับเปรียบเทียบประสบการณ์ที่เคยเจอฝอยขัดหม้อในร้านหม่าล่า ซึ่งครั้งนั้นทางร้านรีบขอโทษ คืนเงินทั้งหมด และเสนอให้สั่งอาหารเพิ่มโดยไม่คิดเงิน ซึ่งแสดงถึงความจริงใจในการแก้ปัญหาได้ดีกว่ามาก
หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป โลกโซเชียลต่างแห่เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างถล่มทลาย ส่วนใหญ่แสดงความสะอิดสะเอียนต่อภาพหลักฐานแมลงสาบบนตะกร้อลวกอาหาร พร้อมทั้งรุมวิจารณ์มาตรการเยียวยาของทางร้านอย่างดุเดือด หลายคอมเมนต์มองว่าการลดราคาแค่ 10% ถือเป็นการแก้ปัญหาที่แย่มากสำหรับเคสที่พบสิ่งปฏิกูลในอาหาร จริงๆ แล้วควรงดเว้นค่าอาหารทั้งมื้อหรือมีการชดเชยที่ดีกว่านี้
นอกจากนี้ บรรดาสายชาบูกลุ่มผู้บริโภคต่างพากันคอมเมนต์สอบถามพิกัดและเดาตัวย่อชื่อร้านกันยกใหญ่เพื่อระวังไม่ให้หลงไปใช้บริการ มีทั้งการคาดเดาชื่อสาขาและอักษรย่อต่างๆ ขณะเดียวกันก็มีชาวเน็ตรายอื่นเข้ามาคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์เลวร้ายจากการเจอสิ่งแปลกปลอม ทั้งเส้นผม และแมลง ในร้านอาหารอื่นๆ ที่เคยเจอมาเช่นกัน
เหตุการณ์นี้จึงกลายเป็นอีกหนึ่งอุทาหรณ์ที่ชาวเน็ตเรียกร้องให้ร้านอาหารตระหนักถึงเรื่องสุขอนามัยและการบริหารจัดการวิกฤตหน้างานอย่างจริงจัง