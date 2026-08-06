เร่งระดมค้นหา 6 ชาวบ้านเก็บเห็ดหลงป่า ล่าสุดติดต่อได้แล้ว

กาฬสินธุ์-นายอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ปล่อยแถวระดมทุกภาคส่วนค้าหา 6 ชาวบ้านเก็บเห็ดหลงป่า ล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถโทรศัพท์ติดต่อได้แล้ว อยู่ระหว่างการค้นหาพาตัวออกมา
กรณี ชาวบ้านประมาณ 6 คน พลัดหลงป่าบริเวณแนวเขตเทือกเขาภูพาน ใกล้เคียงน้ำตกผาลี่ ต.มหาไชย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ คาดว่าเดินทางขึ้นไปหาเก็บเห็ดและของป่าตั้งแต่ช่วงสายวันที่ 8 สิงหาคม 69 โดยเดินขึ้นทางฝั่งน้ำตกผาลี่ ก่อนจะกระทั่งช่วงเย็นไม่สามารถเดินทางกลับลงมาได้เนื่องจากมืดค่ำและขาดการติดต่อ
ล่าสุดเวลา 19.30 น.นายวิรัตน์ ราชชารี นายอำเภอสมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ได้ปล่อยแถว และสั่งการให้ ร่วมกันค้นหาผู้ผลัดหลง โดยมีหน่วยงานร่วม นายกเทศมนตรีตำบลมหาไชย สถานีตำรวจแซงบาดาล เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก ร่วมกับมูลนิธิเมตรตาธรรม อาสาร่วมใจกาฬสินธุ์ พร้อมสุนัขดมกลิ่น พร้อมโดรนจับความร้อนค้นหาผู้ผลัดหลง
นายวิรัตน์ ราชชารี นายอำเภอสมเด็จ ระบุว่า เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งคนหลงป่าช่วงเวลา 18.00 น.เบื้องต้นจากการตรวจสอบพบว่า ชาวบ้านบ้าน บ้านนามะเขือ หมู่ 12 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ ได้มาหาของป่า (เก็บเห็ด) บริเวณน้ำตกผาลี่ อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก บ้านโคกกว้าง หมู่ 10 ตำบลมหาไชย อำเภอสมเด็จ ได้ผลัดหลงในเขตป่าอุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก จำนวน 6 ราย เป็นหญิง 5 ราย ชาย 1 ราย
ทั้งนี้ล่าสุดจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ โดยการติดต่อทางโทรศัพท์ สามารถติดต่อกันกับกลุ่มผู้หลงป่าได้เป็นครั้งคราว หากพบตัวเจ้าหน้าที่จะนำออกมาโดยเร็วที่สุด