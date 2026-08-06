รวบแล้ว “โชติ” อดีตหมอลำ แก๊งตำรวจเก๊ รีดเงินเหยื่อเมืองพัทยา ปฏิเสธทุกข้อหา ขู่ฟ้องสื่อหากเผยแพร่ภาพ

ศูนย์ข่าวศรีราชา - ตำรวจชุดสืบสวนจังหวัดชลบุรี และ สภ.เมืองพัทยา จับกุม “โชติ” อดีตนักร้องหมอลำ หนึ่งในผู้ต้องหาตามหมายจับคดีแก๊งแอบอ้างเป็นตำรวจ รีดทรัพย์พนักงานร้านนวดและผู้ประกอบการในเมืองพัทยา เจ้าตัวยังให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา อ้างเป็นเพียงคนขับรถรับ-ส่ง ไม่รู้เห็นการก่อเหตุ พร้อมขู่ดำเนินคดีกับสื่อที่นำภาพของตนไปเผยแพร่ ขณะที่ตำรวจยืนยันพยานหลักฐานเชื่อมโยงชัด และเร่งล่าผู้ต้องหาอีก 2 ราย
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 3 ส.ค. พนักงานร้านนวด 3 ราย เข้าแจ้งความร้องเรียนหลังถูกชายฉกรรจ์ 3 คน แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ บุกเข้าตรวจค้นร้าน ก่อนควบคุมตัวไปยังห้องพักแห่งหนึ่งย่านหาดจอมเทียน อ้างว่าจะตรวจหาสารเสพติด แต่กลับข่มขู่ บังคับให้ทำหน้าที่เป็นสายลับล่อซื้อชาวต่างชาติ และเรียกรับเงินรวม 7,500 บาท แลกกับการปล่อยตัว
ต่อมาในวันเดียวกัน มีผู้ประกอบการร้านจำหน่ายสมุนไพรรายหนึ่งเข้าแจ้งความเพิ่มเติม หลังติดตามข่าวและยืนยันว่าถูกกลุ่มเดียวกันก่อเหตุในลักษณะเดียวกัน โดยแสดงตัวเป็นตำรวจ ก่อนควบคุมตัวและเรียกรับผลประโยชน์
ล่าสุด เมื่อเวลา 21.30 น. วันที่ 5 ส.ค. พ.ต.อ.ภาสกร ไพจิตต์ ผู้กำกับการกองกำกับการสืบสวน ภ.จว.ชลบุรี พร้อม พ.ต.ท.พีระวัฒน์ วงศ์ทอง สารวัตรสืบสวน ภ.จว.ชลบุรี นำกำลังตำรวจสืบสวนจังหวัดชลบุรี ร่วมกับ พ.ต.อ.เอนก สระทองอยู่ ผู้กำกับการ สภ.เมืองพัทยา พ.ต.ท.อรุษ สภานนท์ รองผู้กำกับการสืบสวน สภ.เมืองพัทยา และชุดสืบสวน สภ.เมืองพัทยา เข้าจับกุม นายเฉลิมโชติ หรือ "โชติ" จัททร์มะณี อายุ 30 ปี อดีตนักร้องหมอลำ และรับงานบอดี้การ์ดอีเวนต์ หลังผู้ต้องหาติดต่อขอเข้ามอบตัวที่สนามกีฬาเทศบาลเมืองหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ตามหมายจับศาลจังหวัดพัทยา
พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาร่วมกันกรรโชกทรัพย์ ร่วมกันหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อื่น และร่วมกันข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการหรือจำยอมต่อสิ่งใด โดยทำให้เกิดความหวาดกลัวว่าจะได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ หรือทรัพย์สิน
ระหว่างการควบคุมตัว นายเฉลิมโชติ ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา โดยอ้างว่ามีหน้าที่เพียงขับรถรับ-ส่งบุคคลตามที่ได้รับการว่าจ้าง ไม่ทราบรายละเอียดของการก่อเหตุ และอ้างว่าตนเองก็ถูกหลอกเช่นกัน พร้อมระบุว่ามีสาวประเภทสองรูปร่างสูง เป็นผู้ติดต่อว่าจ้างให้รับงานดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม ทั้งคำให้การผู้เสียหาย ภาพจากกล้องวงจรปิด และพยานแวดล้อม เพื่อประกอบสำนวนคดี
นอกจากนี้ ผู้ต้องหายังกล่าวต่อหน้าสื่อมวลชนว่า หากสื่อสำนักใดนำภาพของตนไปเผยแพร่ จะดำเนินการฟ้องร้องตามกฎหมาย โดยยืนยันว่าตนบริสุทธิ์ และเตรียมยื่นประกันตัวเพื่อต่อสู้คดีในชั้นศาล
ด้าน พ.ต.อ.เอนก สระทองอยู่ ผู้กำกับการ สภ.เมืองพัทยา กล่าวว่า คดีนี้เป็นคดีอุกอาจที่สร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชน และกระทบต่อภาพลักษณ์ของเจ้าหน้าที่รัฐ เนื่องจากผู้ก่อเหตุแอบอ้างเป็นตำรวจเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือก่อนลงมือก่อเหตุ พร้อมฝากเตือนประชาชนว่า หากพบผู้แสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นหรือควบคุมตัวในลักษณะผิดสังเกต ให้รีบโทรแจ้งสายด่วน 191 หรือสถานีตำรวจในพื้นที่ทันที เพื่อตรวจสอบและป้องกันการตกเป็นเหยื่อ
ขณะเดียวกัน ชุดสืบสวนยังอยู่ระหว่างติดตามจับกุมผู้ต้องหาที่เหลืออีก 2 ราย ตามหมายจับศาลจังหวัดพัทยา ได้แก่ นายอนันต์ หรือ "ตาวิน" ปัญญาพอ อายุ 45 ปี และ นายเกียรติศักดิ์ หรือ "ไอซ์" คุณะ อายุ 40 ปี ซึ่งยังคงหลบหนี และคาดว่าจะสามารถติดตามตัวมาดำเนินคดีได้ในเร็ว ๆ นี้.