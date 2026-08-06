สั่งปิด..พื้นที่กางเต็นท์ห้วยขาแข้ง ชั่วคราว! หลังเสือโคร่งโผล่ขย้ำ จนท.พิทักษ์ป่า ดับสยอง

อุทัยธานี – รมว.ทส. ร่วมไว้อาลัย จนท.พิทักษ์ป่าห้วยขาแข้ง โดนเสือโคร่งห้วยขาแข้งขย้ำดับสยองคาจุดกางเต็นท์-มอบเงินเยียวยาเบื้องต้น เร่งดูแลสิทธิประโยชน์ครอบครัว พร้อมสั่งปิดพื้นที่พักแรมชั่วคราว ป้องกันเสือโคร่งย้อนรอย
นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ปลัดกระทรวงทรัพย์ฯ และนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมส่งพวงหรีดแสดงความอาลัยต่อการจากไปของนายศักดิ์กรินทร์ วิชาจารย์ พนักงานราชการสังกัดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุสัตว์ป่าทำร้ายขณะปฏิบัติหน้าที่ พร้อมมอบหมายให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ และมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต
พิธีสวดพระอภิธรรมศพจัดขึ้นเมื่อเวลา 20.00 น.คืนที่ผ่านมา(5 ส.ค.) ที่วัดโป่งสามสิบ ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี โดยมี นางชยาภร อามระดิษฐ์ ผอ.สบอ.12 พร้อมด้วย นายนครินทร์ สุทัตโต ผอ.ทสจ.อุทัยธานี, นางสาวศิริวรรณ กอเกษตรทรัพย์ นายอำเภอลานสัก, นายเพิ่มศักดิ์ กนิษฐชาต หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ตลอดจนหัวหน้าหน่วยงานอนุรักษ์และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมไว้อาลัยและให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้สูญเสีย
โอกาสนี้ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) ได้มอบเงินจากกองทุนสวัสดิการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของสำนักฯ ช่วยเหลือกรณีเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ขณะที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการเสนอขอรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนสวัสดิการของกรมฯ รวมถึงสิทธิประโยชน์ตามระเบียบราชการอื่น ๆ เพื่อมอบให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตต่อไป
ด้านมาตรการดูแลความปลอดภัย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งได้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังและลาดตระเวนในพื้นที่เสี่ยง เพื่อป้องกันเหตุซ้ำและสร้างความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่และชุมชนรอบผืนป่า
ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างติดตามเสือที่พบเคลื่อนไหวบริเวณโดยรอบ ซึ่งคาดว่ามีประมาณ 5 ตัว เพื่อเก็บข้อมูลและตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ รวมถึงการตรวจ DNA เพื่อประกอบการระบุว่าเสือตัวใดเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว โดยแนวทางการดำเนินการกับสัตว์ป่าจะเป็นไปตามการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหลักวิชาการ
นอกจากนี้ ยังมีคำสั่งปิดการเข้าพักเป็นการชั่วคราว พื้นที่ลานกางเต็นท์สำหรับนักท่องเที่ยวซึ่งอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ เพื่อป้องกันความเสี่ยงหากเสือย้อนกลับเข้ามาในพื้นที่ และเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของนักท่องเที่ยว จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ