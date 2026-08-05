ด่วน! 6ชาวบ้านหลงป่าภูพาน ปูพรมค้นหายังไร้วี่แวว

กาฬสินธุ์-ด่วน! เจ้าหน้าที่และทีมกู้ภัยปูพรมค้นหา 6 ชาวบ้านหลงป่าภูพาน ใกล้น้ำตกผาลี่ อ.สมเด็จ ล่าสุดยังไม่พบตัว
เมื่อเวลา 20.00 น. วันที่ 5 สิงหาคม 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานเกิดเหตุชาวบ้านประมาณ 6 คน พลัดหลงป่าบริเวณแนวเขตเทือกเขาภูพาน ใกล้เคียงน้ำตกผาลี่ ต.มหาไชย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ คาดว่าเดินทางขึ้นไปหาเก็บเห็ดและของป่าตั้งแต่ช่วงสาย โดยเดินขึ้นทางฝั่งน้ำตกผาลี่ ก่อนจะกระทั่งช่วงเย็นไม่สามารถเดินทางกลับลงมาได้เนื่องจากมืดค่ำและขาดการติดต่อ
ล่าสุด อาจารย์เก่งกาจ บ้งกาวงศ์ นายกสมาคมเมตตาธรรมทิพยสถาน พุทธสมาคมกาฬสินธุ์ ได้นำทีมกู้ภัยลงพื้นที่อย่างเร่งด่วน พร้อมประสานงานร่วมกับ นายวิรัตน์ ราชชารี นายอำเภอสมเด็จ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมประชุมวางแผนเปิดปฏิบัติการปูพรมค้นหาอย่างต่อเนื่อง การค้นหาในขณะนี้เป็นไปอย่างยากลำบาก
ท่ามกลางอุปสรรคสำคัญจากสภาพอากาศที่มีฝนตก ป่าไม้รกทึบ และความมืด อย่างไรก็ตาม กลุ่มผู้พลัดหลงยังคงพอมีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งทางอาจารย์เก่งกาจได้สื่อสารผ่านโทรศัพท์เพื่อประสานความช่วยเหลือเบื้องต้น โดยแนะนำให้ทุกคน จับกลุ่มรวมตัวกันไว้ ห้ามแยกย้าย
พร้อมสั่งการให้นำมีดมาเหลาเปลือกไม้ส่วนที่เปียกออก เพื่อเอาไม้แห้งด้านในมาจุดกองไฟให้เกิดแสงสว่างและควัน สำหรับให้ทีมกู้ภัยบินโดรนสำรวจหาพิกัดที่แน่ชัดจากมุมสูง
ขณะนี้เจ้าหน้าที่และทีมกู้ภัยกำลังเร่งดำเนินการติดต่อและวางกำลังเข้าช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถ หากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป